TENIS U ŠOKU! Janik Siner predstavio svetu rođenog brata - Rusa iz Rusije!

Janik Siner, italijanski teniser, zvanično najbolji igrač na svetu u 2024, lider ATP liste (čiji je rekorder po broju nedelja na prvoj poziciji Novak Đoković), ima rođenog brata. Rusa iz Rusije.

Podsetimo, Janik Siner i Tejlor Fric su se borili za titulu najboljeg na "ATP finalu", turniru namenjenom za osmoricu najuspešnijih u sezoni, ali... Rezultat tog meča ostaje u drugom planu zbog onog što je najbolje rangirani teniser na planeti uradio.

Predstavio je svetu - brata.

Naime, pored najbolje rangiranog tenisera sveta, na ceremoniji dodele nagrada u Torinu bili su njegov otac Hans-Peter (poznatiji u narodu kao Johan), zatim Janikova majka Ziglinde i...

... Janikov stariji brat Mark.

Inače, stvarno Rus, rođen u Rusiji.

A iako je baš to - on je zaista rođeni brat Italijana rođenog u nemačkoj porodici. Rođeni brat - Janika Sinera.

Evo i kako to pojašnjava portal "Šampionat":

Lekari "prevarili" roditelje, pa usledila dvostruka radost

Roditelji čuvenog tenisera su manje, više poznati javnosti. Njegov otac Johan je ranije bio kuvar u restoranu u Sestu, jednom mestašcu blizu austrijske granice (sa većinskim nemačkim stanovništvom; otud i nemačka imena, Hans-Peter, Ziglinde....), a majka je radila kao konobarica u istom objektu. Sada vode pansion sa šest stanova u Sestu.

I, "to bi bilo to o porodici Siner" što se do skora znalo u svetskoj javnosti, a onda je isplivao pomalo neverovatan podatak.

O Janikovom usvojenom starijem bratu, Marku.

On je rođen 1998. godine u Rostovu na Donu. U Rusiji.

Johan i Ziglinde Siner usvojili su ga kada je on imao devet meseci. Tada je par verovao da, eto, njih dvoje ne mogu da imaju sopstvenu decu. Prosto, lekari su im tako rekli.

I pogrešili.

Jer, dve godine nakon što je Mark usvojen, Ziglinde je u avgustu 2001. rodila Janika, dok je, naravno, njegov stariji brat - ostao važan deo porodice.

Mark Siner, rođeni brat Janika Sinera, levo na fotografiji uz roditelje, Hans-Petera i Ziglinde / FOTO: Tanjug/AP

Svađali se i mirili

Kao deca, Mark i Janik su često igrali tenis zajedno, ali je u ranoj mladosti mlađi brat počeo primetno da nadigrava starijeg. To nije izazvalo nikakve sukobe. Neke druge stvari jesu.

Inače, Mark sada radi kao instruktor vatrogasne brigade u gradu Vilpiano, nekoliko sati vožnje od Sesta. Raduje se svakom Janikovom uspehu na terenu, iako su se poslednjih godina ređe viđali zbog teniserovog zgusnutog rasporeda sa brojnim putovanjima širom sveta na razne turnire. Uostalom, čak i ove godine, i pored doping afere, najbolje rangirani igrač sveta ostvario je čak 70 pobeda...

- Imamo normalan odnos, mislim, kao i većina braće. Mi smo se, naravno, vađali, ali se brzo mirili. Što se mene tiče, radim ono što sam oduvek želeo da radim. Roditelji su nas učili da "ulažemo dušu" u ono čime se bavimo: i u studije, i u sport, i u posao. Ali, nisu nas pritiskali. Rekli su: "Ako ti se nešto sviđa, nastavi, a ako ne, odustani i radi nešto drugo". Nisu oni odlučivali umesto nas. Možda je to bila prava snaga koja je pomogla mom bratu da se ovako probije. Zadovoljan sam rezultatima koje Janik postiže, pratim ga svaki dan. Ali, ja imam svoj život, i on ostaje isti kao i pre. Janikova popularnost uopšte nije promenila naš odnos. On ostaje tih momak, veoma miran, baš kao i naši roditelji. I na terenu i van njega, on je uvek bio takav - rekao je Mark u retkom intervjuu koji je dao, i to za italijanske novine "Alto Adiđe" u novembru 2023.

Zašto nisu svi uz njega na turnirima? Iz sujeverja!

Cela porodica Siner retko posećuje Janikove takmičarske nastupe. Ovo u Torinu je bio tek drugi put! Prethodno su Johan, Ziglinde i Mark podržali Sinera na finalu nadmetanja mladih nada tenisa, u Milanu 2019. Tada, kao i sada, on je osvojio titulu.

Osim toga, majka i otac su došli da vide osvajanje turnira iz serije 500 u Beču 2023. godine.

A zašto porodica gleda tako malo Sinerovih nastupa uživo?

Delimično zbog toga što je Ziglinde previše zabrinuta za njega i teško joj je da bude na tribinama u takvim trenucima. Stoga roditelji i brat uglavnom više vole da gledaju Janikove uspehe iz daljine.

- Mislim da malo veruju u "znamenja". Ne žele da ulete i pokvare sve - ukazao je na sujeverje teniserov trener Daren Kejhil.

Ali, Johan je odlučio da napravi izuzetak od "porodičnog pravila". U poslednje dve godine prilično često putuje sa sinom na duga putovanja i to kao timski kuvar. Niko se ne žali na njegove kulinarske veštine, a i sam Kejhil je primetio Johanovu veštinu u kuhinji.

Osvajač Završnog mastersa, koji je baš uz oca i stajao na poziranju za zajedničku fotografiju, o njemu kaže:

- Moj otac radi u kuhinji već 40 godina, od toga 20 u Val Fiskalini. Kuvanje je njegov život. On sada putuje sa mnom, a ja sam srećniji. Otišao sam od kuće sa 14 godina i premalo smo vremena provodili zajedno, pa sada možemo da nadoknadimo izgubljeno vreme. Nažalost, retko se viđam sa roditeljima, ali kada ih vidim, uvek se lepo provedemo. Imam idealne roditelje. Oni su neverovatni. I brata, takođe. On je bio neverovatno iskren prema meni tokom čitave moju karijere. Moja porodica je podržavala moje snove da postanem profesionalni teniser. Uvek su pomagali i davali mi samopouzdanje da zaista mogu da promenim svoj život, kaže Janik Siner, zvanično najbolji teniser sveta u ovom trenutku.

Kako se završio Završni masters?

Sezonu koju je obeležio njegov doping skandal, Janik Siner je završio novom titulom - osvojio je "ATP finale", a uz to čak i 4.881.100 dolara, koliko dobija šampion Završnog mastersa u Torinu.

Najnovija ATP lista

Novak Đoković je izgubio 1300 bodova neučestvovanjem u Torinu (jer je 2023, na putu ka svom sedmom šampionskom tronu Završnog mastersa doživeo poraz od Sinera u grupi, pobedio u njoj Hurkača i Runea, a onda savladao i Alkaraza u polufinalu, i Italijana u finalnom meču)

Sada je italijanski teniser, u odsustvu Novaka, "preuzeo" njegovu krunu, a Nole je na najnovijoj ATP listi - ponovo pao.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

