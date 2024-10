PUBLIKA U ŠOKU: Rus je ovo radio na meču koji "odlučuje" i o Novaku Đokoviću! (VIDEO)

Nakon što je Novak Đoković rešio da ne nastupi na mastersu u Parizu, na kome je trebalo da brani titulu i hiljadu bodova osvojenih 2023. godine, na tom turniru dešavaju se i neke strašne stvari. A imaju veze i sa Noletom....

Foto AP

Danas je, naime, na programu bio i meč u kome je Andrej Rubljov, kao sedmi sa ATP liste, igrao protiv 29. tenisera sveta, Fransiska Serundola. I, taj meč je, pored iznenađujuće pobede Argentinca, obeležio i ogroman izliv besa ruskog takmičara.

Naime, nezadovoljan što je prokockao vođstvo od 5:2 u prvom setu, početkom drugog Rubljov je u jednom trenutku počeo da se udara reketom.

I to toliko jako, da je raskrvario sopstveno koleno.

Evo kako je to izgledalo:

Na kraju, momak na koga je Rusija i te kako umela da bude ponosna - izgubio je ovaj meč: Serundolo je pobedio u dve deonice, a konačan rezultat glasio je 7:6(6), 7:6(5).

Argentinac će u drugom kolu igrati ili protiv Stefanosa Cicipasa, ili protiv dvostruko slabije plasiranog na svetskom rangiranju, 22. igrača planete, Alehandra Tabila iz Čilea.

A kakve veze poraz Rubljova ima sa Novakom Đokovićem?

I Nole i Rus se nalaze u trci za Završni masters, na kome u Torinu učestvuje osam najboljih igrača po ovogodišnjim bodovima.

A ta, "ATP trka", trenutno izgleda ovako:

1. Janik Siner 10.333 boda

2. Karlos Alkaraz 6.720

3. Aleksander Zverev 6.325

4. Danil Medvedev 4.830

5. Tejlor Fric 4.300

6. Novak Đoković 3.910

7. Kasper Rud 3.855

8. Andrej Rubljov 3.720.

Noleta je pomenuti (na sebe besni) Rus mogao da prestigne, ali to još uvek mogu da učine Aleks de Minor (na 3.555 je bodova, maksimalno može da dođe do 4.545), Grigor Dimitrov (3.150, a može i da stigne do 4.140), te pomenuti Cicipas (3.015, a može 3.965).

