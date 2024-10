RAFA NADAL ŠOKIRAO PORUKOM: Španac ne razmišlja o svom poslednjem meču, a ni Đokovića nije spomenuo

Španac Rafael Nadal kaže da će završni turnir Dejvis kupa u Malagi biti u fokusu, a ne njegov oproštaj od tenisa.

Foto: Profimedia

Rafael Nadal oprašta se od tenisa, a Novaka Đokovića ni da spomene. Penzionisao je Đoković Nadala na Olimpijskim igrama u Parizu u njegovom poslednjem meču u individualnoj konkurenciji, a dok ne okači reket o klin Španac će odigrati aktuelnu egzibiciju u Saudijskoj Arabiji i završni turnir Dejvis kupa.

Naime, Španija će 19. novembra igrati u četvrtfinalu protiv Holandije. A Nadala večeras od 18.30 očekuje meč za treće mesto na "Slemu šest kraljeva" u Rijadu protiv Novaka Đokovića, gde će spustiti zavese nad svojim rivalstvom.

Međutim, to Nadalu nije ni u malom mozgu, već on samo razmišlja o pomenutom završetku u novembru u Dejvis kupu.

- Neću igrati singl meč samo zato što se povlačim. Igraću ako sam spremniji od svojih saigrača. Imam odgovornost jer predstavljam Španiju. To nije moj oproštaj, to je Dejvis kup, koji je bitniji od mog oproštaja. Ako sam spreman i kapiten misli da ću igrati bolje od saigrača, staviće me - rekao Nadal, bez da je spomenuo Novaka.

Nesumnjivo je da će se pripremiti na najbolji mogući način. Ima veliku odgovornost jer predstavlja Španiju. Ovo nije oproštaj, ovo je mnogo više od toga.

