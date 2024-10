TENISKI ZEMLJOTRES: Vimbldon više nikada neće biti isti

Velike promene na Vimbldonu! Posle 147 godina ukida se pravilo o linijskim sudijama.

Vimbldon je objavio da će od narednog leta brigu o vođenju mečeva preuzeti veštačka inteligencija, odnosno program nazvan "automatska elektronska kontrola linija".

To znači da je oko 300 linijskih sudija koje su tokom dve nedelje takmičenja na travnatim terenima „Ol Ingland kluba“ praktično ostalo bez posla. ipak, ako se zna da je njihova dnevnica iznosila 300 funti jasno je da je ova proimena došla kao potreba da se uštedi novac. Jer da to ništa ne košta uprkos svemu verovatno bi i to ostalo.

Svi i dalje moraju na nose belu odeću kada nastupaju na Vimbldonu, ali ipak su poklekli i menjaju pravilo koje važi od samog osnivanja.

