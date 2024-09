ŠTA MU BI? Grigor Dimitrov predao meč na Ju-Es openu, a da ne zna šta ga boli

ČUDAN je taj Grigor Dimitrov, iliti "bejbi" Rodžer Federer. Obećavao je mnogo, ostvario ne možemo reći malo, ali sigurno ni blizu koliko je trebalo. Lepe žene su uvek bile u njegovom boksu, pa bar tu možemo reći da je opravdao očekivanja, ali poslednja predaja na Ju-Es openu je šokirala sve.

Foto: Profimedia

Bugarin nije mogao da završi meč protiv Frensisa Tijafoa na Ju-Es openu, ali ni on ne zna šta ga je mučilo, zašto je morao da odustane.

- Mislim da je bila kombinacija svega. Jasno je da je moj proces rehabilitacije sporiji nego ranije. Osetio sam nešto pre meča. Nema smisla pričati o tome. To je igra, moram da dignem glavu gore. Treba da preispitam određene stvari koje treba da promenim. Da uradim malo bolje. Takođe, to kako sam se pripremao fizički. S obzirom na okolnosti od Montreala do sada, nisam baš siguran bio šta treba da radim. Ne želim da nipodaštavam pobedu Frensisa. Gurao me je da probam da radim dodatno, zaslužuje priznanje. Idemo dalje - rekao je Dimitrov.

Delovalo je da ga muči butina. Na konferenciji za medije novinar je pitao da nije slučajno problem sa kukom.

- Ne mogu da odredim tačno. Mora malo da se ohladi, da vidim u čemu je stvar, skeniranje i sve to - dodao je.

Dimitrov je i na Vimbldonu predao, tada Danilu Medvedevu.

- To je drugi slem u nizu, šta da kažem. Imam dovoljno iskustva, znam kad nema poente da se nastavi. Da li volim to da radim? Ne, ali to je to. Mislim da ovo nije laka pilula da se proguta - istakao je Dimitrov.

To je Grigor, uvek nepredvidiv, uvek misteriozan, ali lep za gledanje...

