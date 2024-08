NEMA DA PLATI ADVOKATE! Oglasio se mrzitelj Novaka Đokovića i kuka nad svojom sudbinom

KOLIKO je puta samo bio dežurni pljuvač Novaka Đokovića, jedva je čekao da se pojavi neka greščica Srbina da bi ga predstavio kao negativca. A sada...

Ben Rotenberg, poznati teniski novinar i osvedočeni novakomrzac, upao je u veliki problem iz koga se ne može izvući sam, očigledno. Naime teniski svet se zatresao u novembru 2020. kada je Amerikanac objavio prvi deo priče o tome kako je Aleksandar Zverev fizički i psihički zlostavljao tadašnju devojku. Godinama je već Rotenberg zbog toga pred sudom po tužbi nemačkog tenisera, a sada preko "gofundme.com" sajta skuplja novac da plati advokate.

- Moje ime je Ben Rotenberg. Od 2011. sam samostalni novinar. Za oko deceniju, izveštavao sam sa profesionalnih teniskih turnira za Njujork tajms, a često sam radio i za Reket magazin u kome sam bio jedan od urednika, a pisao sam i za druge listove, uključujući i Slejt. Veliki deo mog posla odnosio se na ono što se dešava van terena, bio je fokusiran na susret i tenisa i kulture, ali je uključivao i istraživačko izveštavanje.

Priča zbog koje sam u situaciji da tražim pomoć počinje pre skoro četiri godine, kada sam počeo da izveštavam o najvažnijoj priči u mojoj karijeri - navodi Rotenberg u opširnoj objavi na stranici sajta „gofundme.com“.

Sledi dalje objašnjenje kako je na Instragramu video objavu Olge Šaripove, nekadašnje devojke Aleksandera Zvereva, kako se sa njom sastao prvi put i kako je objavljen prvi deo priče.

Tu je i objašnjenje zašto je drugi deo priče objavljen čak devet meseci kasnije i to u drugom časopisu.

Prvi deo priče o tome kako je Zverev zlostavljao svoju devojku objavio je Reket magazin, drugi je objavljen u Slejtu.

Za oba teksta Rotenberg u svojoj objavi tvrdi da su provereni, da je razgovarao i sa osobama koje su mogle da govore na ovu temu i napominje da je ponosan što se upustio u ovaj poduhvat.

Dalje se navodi kako su očekivano stigle tužbe za oba teksta:

- Zverev je podneo tužbe protiv oba lista i protiv mene za oba teksta, što nije bilo iznenađenje. Strogi američki zakoni o slobodi štampe ne bi mu dali nikakvu šansu, tako da Zverev tužbu nije podneo u Americi, ali nije to učinio ni u Monaku gde živi, niti u svom rodnom Hamburgu. Učinio je to u Berlinu gde su sudovi poznati po pristrasnosti prema slavnim ličnostima (čini se da bi i ovo Rotenberga moglo da košta tužbe, prim. aut.) - navodi Rotenberg u objavi.

Dalje objašnjava kako je sve vreme imao podršku, pre svega finansijsku, od oba magazina koja su i dalje čvsrto stajala iza objavljenih tekstova.

Iako u svojoj objavi Rotenberg povlačenje Reket magazina objašnjava razmimoilaženjem osnivača, zapravo izgleda da se činjenica da se Reket magazin povukao iz cele priče sastoji od toga da je sudija u Berlinu na jednom od saslušanja sam magazin izuzeo iz tužbe, a to su učinili i Zverevljevi advokati, pa je tužba „Zverev vs Reket magazin i Rotenberg“ postala „Zverev vs Rotenberg“.

Rotenberg sada traži finansijsku pomoć. Advokati su mu objasnili da nema svrhe da sada odustane od žalbe koja može da ima tri ishoda, u kojima samo jedan znači da on ne mora ništa da plati – a to je da dokaže da je njegova priča tačna i da Zverev bude poražena strana u sporu, samim tim i strana koja mora da plati troškove. U druga dva slučaja, Rotenberg će imati troškove od oko 20.000 dolara.

Svima koji žele i mogu da mu pomognu, Rotenberg obećava da će, ukoliko mu novac ne bude potreban da plati sudske troškove, isti donirati organizaciji iz Vašingtona koja pomaže žrtvama nasilja u porodici.

Za kratko vreme prikupljeno je oko 6.500 dolara. Donacije se kreću od 5 do 500 zelenih novčanica.

