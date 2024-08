"TO JE JEDINO ŠTO ME U SUŠTINI INTERESUJE": Novak Đoković se oglasio posle pobede na startu Ju-Es opena

Novak Đoković uspešno je počeo odbranu titule na Ju-Es openu, pošto je u prvom kolu pobedio Moldavca Radua Albota sa 6:2, 6:2, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Nole će u drugom kolu igrati protiv prijatelja i saigrača iz reprezentacije Lasla Đerea.

- Sjajno je, video sam ga u svlačionici, čestitali smo jedan drugom. Velika pobeda za njega jer se mučio posle operacije, ovo je velika pobeda protiv Štrufa. Čestitam mu, sjajno je za srpski tenis da srpski igrači igraju. To je garantovana treća runda za nekog iz Srbije, ali Đere je neko ko voli da igra na najvećoj pozornici. Ima dobar servis, dobar ritern, dobro se sećam našeg meča, pokušaću da to analiziram i da uradim nešto bolje - počeo je Đoković konfereciju, a prenosi "B92".

Meč protiv Albota je kasnio zbog toga što su neočekivano Stivens i Burel ušle u treći set.

- Ne mislim da starenje pomaže da ostanete veoma kasno, mogu da osetim... Mislio sam da ću izaći oko 20.15 jer je Stivens servirala, a ispostavilo se da je meč od dva i po sata. Volim da igram noćne mečeve, ali volim da počnem prvi. Nadam se da ću moći da počnem prvi i da završim u pristojno vreme. Ima nešto posebno za navijače kada su u pitanju ovi kasni završeci mečeva, za nas ne baš... Ali ako upišete pobedu, onda je sve u redu.

Uspeo je da "osveti" braću, pošto su Marko i Đorđe oba puta izgubili od Albota.

- Bilo je za Marka i Đoleta, video sam taj podatak pred meč i onda sam se čuo sa Markom i onda smo se našalili i danas je ulog mnogo veći. Idem da osvetim braću.

Dotakao se i zlatne medalje koju je osvojio na Olimpijskim igrama i otkrio da li mu to predstavlja opterećenje.

- Poslednji grend slem u godini, igrači pristupaju polovično, u smislu fizičke spreme, ali sa druge strane, s obzirom na to da je poslednji, svi izvlače najbolje što mogu. Ova godina je olimpijska, dosta igrača je iz Pariza otišlo direktno u Montreal. To su izazovi koje tenis donosi i tera te da se adaptiraš i prilagodiš. Imao sam vremena da se odmorim, treniram. Drugačiji mi je raspored, prioriteti. Nisam ni planirao da igram pre Ju-Es opena. Možda Sinsinati, zavisi od rezultata u Parizu. Prvo iskustvo u karijeri je da imam zlato. Mnogo se energije utrošilo u to i to ti daje neki podstrek i rasterećenje. Svi teški gubici, od Del Potra u Riju, od Zvereva i Buste u Tokiju, posle tih poraza sam se teško i sporo oporavljao. Zavisi kako se gleda, i ispraznio sam se i ispunio posle zlata. Na terenu se borim da imam poletnost i svežinu mentalnu, ali s obzirom na to da je grend slem u pitanju, motivacije uvek ima, pogotovu u ovom stadijumu karijere. To je jedino što me u suštini interesuje. Grend slemovi, Olimpijske igre, igranje za svoju zemlju...

BONUS VIDEO: VESELI SE, SRPSKI RODE: Novak Đoković je ovako proslavio zlato na Olimpijskim igrama

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.