"ĐOKOVIĆ I ALKARAZ SU ISTI, TO ME PLAŠI": Reči nemačke teniserka, neće se svideti ni Novakovim navijačima

Nemačka teniserka, Andrea Petković gledala je finale Vimbldona između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza i imala je reči hvale za oba tenisera.

Ono što je nemačka teniserka srpskog porekla, Andrea Petković videla je kako kaže malo uplašilo, a to je sličnost ova dva tenisera Đokovića i Alkaraza. Kako je ona to spojila u jedno - "Novaka Đokovića u Karlosu Alkarazu", ali misli da se to svakako neće svideti ni srpskim navijačima.

- Jako je zanimljivo, prvi put sam videla Novaka Đokovića u Karlosu Alkarazu i to me je uplašilo zbog ostalih. Prošle godine, Karlos i Novak su od prvog trenutka bili igrači koje su svi hteli da pobede na Vimbldonu. Ove godine je, Karlos je delovao ranjivo, pravio je mnogo neiznuđenih grešaka, padala mu je koncentracija, bilo mu je potrebno da odigra pet setova protiv Fransisa Tijafoa u trećem kolu i to bez obzira na činjenicu da je Tijafo bio zaista dobar tog dana - rekla je Petković.

Andrea je gledala mnoga muška finala Vimbldona, ali ovo joj je bilo jako interesantno i nije ni malo podsetilo na finalni meč od prošle godine.

- Karlos je pronašao svoju igru. Učinio je to kada je naišao na Tomija Pola, od koga je već dva puta gubio i koji je delovao nepobedivo na travi. Podigao je svoj nivo, pronašao snagu, raznovrsnost i sve je postalo bolje. Protiv Novaka Đokovića odigrao je najbolji meč. Bezbroj puta sam videla Novaka u takvim situacijama, podizao je formu iz meča u meč, kao da je sa druge planete. Dostigne vrhunac kada je najpotrebnije - rekla je Petković.

