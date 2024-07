NIKO KAO KARLOS ALKARAZ! Oglasio se Rafael Nadal i sipao so na ranu Novaka Đokovića: Ja sam bio favorit na šljaci, a Federer na travi

RAFAEL Nadal je preskočio Vimbldon kako bi se što bolje spremio za Olimpijske igre i njemu omiljenu podlogu šljaku na Rolan Garosu.

Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN

Bik sa Majorke će igrati u dublu sa Karlosom Alkarazom gde će mu biti mnogo veće šanse negoli u singlu da osvoji medalju. A pred početak turnira govorio je o superlativu o svom partneru Alkarazu.

Rafa je naglasio da Alkaraz ima neverovatnu prednost u tome što će biti favorit bez obzira na turnir ili podlogu na kojoj se igra, ističući da to nije bilo viđeno u njegovoj generaciji.

- Najbolja stvar koja mu ide u prilog je da, bez obzira na to koji je turnir ili podloga, on će biti favorit. To je nešto što niste videli u mojoj generaciji. Ja sam bio favorit na šljaci, ali na travi je bio Rodžer. Na betonu je bilo između Rodžera i Novaka i potom mene malo kasnije - rekao je Nadal za "L‘Ekip" i nastavio:

- Ali niko od nas nije bio favorit pre svakog turnira. Mislim da Karlos danas jeste i to je velika prednost jer sigurno da oseća da ga je, ako igra na ovom nivou, teško pobediti - istakao je Rafa.

"Kralj šljake" se vratio na teren posle Rolan Garosa u dubl konkurenciji u Bostadu, gde je nastupio sa partnerom Kasperom Rudom iz Norveške. Njih dvojica su ostvarili impresivan trijumf nad drugim nosiocima, Gvidom Andreocijem i Miguelom Anhelom Rejes-Varelom, rezultatom 2:0 (po setovima 6:1, 6:4).

Rafa je najavio povlačenje na kraju ove godine, ali i da će nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu, omiljenoj podlozi u Parizu, gde je bio šampion 14 puta. Nadal je igrao i ove sezone na Rolan Garosu, gde ga je u prvoj rundi izbacio Nemac Aleksander Zverev.

