NEVIĐEN SKANDAL NA VIMBLDONU? Publika bila plaćena da provocira Novaka Đokovića?! (VIDEO)

Novak Đoković i Holger Rune su u ponedeljak odigrali osminu finala Vimbldona, a taj duel obeležilo je i nesportsko ponašanje dela navijača. Njima se Nole posebno posvetio u govoru sa Centralnog terena, a to je izazvalo brojne reakcije. Jedna se drastično razlikuje od svih drugih: dve javne ličnosti iz Velike Britanije su se dotakle teme o mogućem naručenom ometanju srpskog asa na vimbldonskom turniru.

Podsetimo, Novak Đoković je pobedio Holgera Runea, posle čega je najpre na uobičajeni način sumirao utiske, da bi potom "lupio šamar" bahatim navijačima.

O tome kako je publici poželeo laku noć, na antologijski način, koji će se večno pamtiti, "Novosti" su vas već izvestile (uz video-snimak, to možete pogledati ovde).

A iako je tim ponašanjem oduševio sve svoje navijače, Nole je izazvao i zgražavanje pojedinaca. Naročito u medijima iz tzv. zapadnog dela civilizacije. Ipak, ima i onih koji u tom istom delu sveta - ne skrivaju oduševljenje onim što je Novak uradio.

Desilo se to tokom emisije "Otvoreno", koju vodi engleski novinar Den Vuton. Njegova sagovornica, jedna od prilično poznatih britanskih javnih ličnosti koja se bavi tamošnjom političkom scenom Džun Slejter istakla je da uopšte ne veruje da je onakvo ponašanje navijača bilo spontano.

Naprotiv.

Ovako je protekao taj deo pomenutog razgovora:

Posle prikazanog snimka Noletovog obraćanja publici, Den Vuton je "konstatovao rezultat".

- Novak Đoković 1, vimbldonska elitna publika 0. Mislim, ovo je bio neverovatan odgovor, zar ne, Džun?

Slejterova je odgovorila kako je malo ko očekivao:

- Obavio je (Novak) ovo na njemu tako svojstven način. Ma, ovaj čovek je nepobediv. On je sportista ratničke klase. Uradio je šta je uradio tokom "lokdauna", pregrmeo je to, na vrhuncu je fizičke spreme, izuzetan je sportista, dobar u onome što radi, dobar je i što se tiče odnosa sa javnošću, a... ja baš i nisam sigurna da su ono bili iskreno upućeni uzvici "buuu" prema njemu. Mislim da je tu bilo plaćenih "buuu". Prosto, ne verujem u takvu vimbldonsku publiku, odnosno britanska publika se obično ne ponaša tako. To je sportski događaj i trebalo bi da sve bude zadržano u okviru sporta. I stvarno mislim... žao mi je, ali moram to da kažem, Đoković je izašao kao pobednik iz ove situacije, a publika je izgubila.

Evo i video-snimka kako je to izgledalo u emisiji:

Pojedini gledaoci su saglasni sa ovakvim stavom o organizovanom, a ne spontanom ometanju Noleta, drugi baš i ne.

Evo nekih od reakcija na pomenuti snimak na društvenoj mreži "Iks", donedavnom Tviteru:

- Da, navijači jesu delovali organizovano. Kao i oni sa Rolan Garosa 2022. Ne znam ove ljude (iz emisije), ali da budem iskrena, njih dvoje ne bih nazvala ludim zbog ovog stava - poručila je jedna Novakova navijačica.

- Ma, smešno. Ne (nisu plaćeni navijači da provociraju Novaka), ovo je sport. Publika radi ono što publika radi - uveren je drugi.

- Da, po mom mišljenju, navijači su bili plaćeni (da ometaju Novaka). Ista stvar je sa nekim velikim "internet 'Fedal' trolovima" (koji podržavaju Federera i Nadala, otuda ta "Fedaj" skraćenica, prim. prev.). Uvek se pojavljuju ista imena u svakoj sekciji komentara, i uvek donose mržnju. Zašto zapadni mas-mediji stalno citiraju ljude poput Freda Majera ili onog sa korisničkim imenom Fenanen? Bukvalno su u pitanju dva najveća Noletova "hejtera". Kako to može da bude normalno i prihvatljivo? - pita se treći.

A šta vi mislite?

Anketa Da li su provokatori bili plaćeni da nerviraju Đokovića na Vimbldonu?

Podsetimo, bilo je predviđeno da Noletov naredni rival bude Aleks de Minor, ali se on povukao i Đoković je bez borbe prošao u polufinale.

A tamo... tamo Novaka uopšte ne čeka rival kog je očekivao.

