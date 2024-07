KECMANOVIĆ ZA ISTORIJU NA VIMBLDONU: Protiv Sinera prilika da osveti Novaka Đokovića

MIOMIR Kecmanović je na pobedu od osmine finala Vimbldona - što bi ujedno bio njegov najbolji plasman. Ali... prepreka je ogromna.

Jednom ga je na tom putu zaustavio Novak Đoković, a sada takođe ima težak izazov - Janika Sinera. Italijan je u polufinalu Australijan opena savladao Noleta, sada mu je i preuzeo prvo mesto na ATP listi, te će ovo biti prilika da Kecmanović osveti sunarodnika.

– Trebaće mi u petak u tom meču sve što znam. I što mogu i što ne mogu. Moram da budem što agresivniji, na ovoj podlozi ne može da se dobije čekajući da protivnik pogreši. Uostalom, i ja sam bolji kada tako igram, kada idem po poen. Takav će biti plan pa da vidimo.

U drugom kolu se revanširao Talonu Griksporu za nedavni poraz u Den Bošu.

– Drago mi je da sam ga pobedio kada je važnije – zadovoljno je prokomentarisao Kecmanović. - Trudio sam da, baš kada je najteže, budem najagresivniji i isplatilo se.

U Londonu su sa njim trener Ivan Cinkuš i fizioterapeut Miki Jelisavčić.

– Za sada je sve dobro. Idemo polako, tamo smo gde smo zamislili.

Plasmanom u treće kolo skoro sigurno je obezbedio povratak u prvih 50 na svetu. Sada je 51, a ukoliko iznenadi Sinera, naći će se blizu povratka u prvih 40. Kecmanović je bio 27. na početku prošle godine, a ne samo da želi da se tu vrati, nego ima i veće ciljeve.

– Želim što bliže vrhu. Ne mora sledeće godine, ali u jednom momentu plan je prvih deset. To je cilj, to je san, to je sve. Idemo polako ka tome – ispričao je 24-godišnji Kecmanović u intervjuu za Sportklub na Vimbldonu.

