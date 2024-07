ODLIČAN START RUSKOG TENISERA: Medvedev ubedljiv u prvom kolu Vimbldona

DANIL Medvedev uspešno je startovao na Vimbldonu, pošto je u prvom kolu pobedio Aleksandra Kovačevića sa 6:3, 6:4, 6:2.

Rus je bio veliki favorit pre ovog meča i to je opravdao na terenu. On je odmah napravio brejk i prednost je uspeo da sačuva do kraja prvog seta.

Drugi set je bio izjednačen do sedmog gema kada je peti teniser sveta oduzeo servis Amerikancu i nedugo potom na semaforu je pisalo 6:3, 6:4.

Medvedev je u trećem delu meča u potpunosti razbio protivnika. Ekspresno je stigao do 4:0, da bi zatim sigurnom igrom održao prednost i došao do trijumfa u meču koji je trajao jedan sat i 48 minuta.

Moskovljanin će u drugom kolu igrati protiv pobednika francuskog duela Aleksandre Miler - Ugo Gaston.

Kad igra Novak Đoković?

Odlukom organizatora Vimbldona, Nole će na teren u utorak, a rival mu je prilično zanimljiv - Vit Kopriva.

