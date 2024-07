"ŠTA SAM MOGAO?" Novak Đoković bi svakako bio diskvalifikovan

Španski teniser Pablo Karenjo Busta govorio je o antologijskom meču protiv Novaka Đokovića na Ju-Es openu 2020. godine, kada je Srbin diskvalifikovan sa turnira.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Novak je slučajno pogodio linijskog sudiju u grlo, nakon čega je ona pala, a Srbin je kasnije i diskvalifikovan sa turnira.

- Bio je to potpuno nenamerni postupak sa njegove strane, ne bi to ponovio… Pritom je imao toliki peh da je pogodio linijskog sudiju baš u grlo, u nezgodno mesto… Da ju je pogodio u nogu ili ruku, verovatno se ništa ne bi dogodilo. Sve se poklopilo tako – loša sreća, njegov nepromišljeni postupak… Čudna situacija, čudan meč, ali ja sam posle toga došao do polufinala Ju-Es opena drugi put – posle sam pobedio Šapovalova u pet setova, izgubio od Zvereva u pet setova u polufinalu, i to pošto sam vodio sa 2-0 - rekao je Busta u razgovoru za Sport klub.

Foto AP

Otkrio je Busta i kakvu komunikaciju ima sa sudijama na svojim mečevima.

- Na kraju krajeva, ja ništa nisam mogao da uradim. Da sam ja i rekao da treba da nastavimo da igramo, sudija je taj koji donosi konačnu odluku. Da je odluka bila da ga ne diskvalifikuju, a da sam ja tražio da ga diskvalifikuju, opet bi se svelo na isto – ne bi mene poslušali, sudija donosi odluku. Nedavno su u Dubaiju diskvalifikovali Rubljova, Bublik se bunio, rekao je ‘Ne, ne, hajde da igramo’, a sudija mu je odgovorio da tu odluku donosi on - nastavio je on.

Istakao je Španac i da se sve dogodilo pod veoma čudnim okolnostima.

Foto AP

- U tom trenutku ni ja nisam znao kako da reagujem, retka i čudna situacija. Ja sam u tom trenutku bio veoma koncentrisan na nastavak meča, trebalo je da serviram, čak sam i rekao sudiji: ’Jeste li više doneli odluku, treba da serviram?’ Postajao sam nervozan. Tek kad mi je sudija rekao: ’Smiri se, meč se završava’, tada sam shvatio šta se dešava… U početku nisam mislio da će ga diskvalifikovati, već da će ga upozoriti, i da ćemo nastaviti - zaključio je Busta.

Foto AP BONUS VIDEO: Pečat najboljeg - Koje rekorde sada juri Novak Đoković?

