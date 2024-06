"UŽIVAĆU U DOBROJ IGRI": Paulini pred meč sa Švjontek

Italijanska teniserka, Jasmin Paolini u subotu će igrati u svom prvom grend slem finalu u karijeri.

FOTO: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Italijanka je u drugom polufinalu lako pobedila Miru Andrejevu, 6:3, 6:1 i tako zakazala okršaj za pehar sa Igom Švjontek.

- Mnogo sam srećna, sjajno je biti u grend slem finalu, deluje mi nemoguće, ali istinito je. Lagana sam osoba, ništa posebno, normalna sam, to sam ja. Počela sam da se bavim tenisom sa pet godina i zaljubila se. Dobro se osećam kada igram tenis - rekla je Paolini.

FOTO: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Italijanska teniserka je prvi put u karijeri postigla jako važan rezultat, što je na neki način ostvarenje njenog sna.

- Kada sam počela da igram, samo sam uživala, nisam previše sanjala. Kada sam počela da treniram ozbiljnije, želela sam da budem profesionalka. Nisam sanjala o broju jedan, o slem titulama, nikada nisam sanjala tako veliko. Možda sam se nadala da budem u top 10, ali nisam zaista verovala u to. I onda posle nikada nisam razmišljala predaleko – to i nije tako pozitivno, jer treba sanjati, ali ja sam i u mislima uvek išla korak po korak. Za mene je iznenađujuće da vidim Noletov intervju kada je sa sedam godina rekao kako želi da osvoji Vimbldon. Za mene je to nešto neverovatno, ja to nisam mogla. Ili Janik kada je sa 15 godina rekao da želi da bude broj 1. Ja sam sada ovde i mnogo sam srećna, ali malo sam drugačija osoba - rekla je Jasmin.

Čeka je najteži zadatak, a to je poljska teniserka Iga Švjontek, koja želi četvrti pehar u Parizu da uvrsti u svoju kolekciju.

- Čestitam joj na titulama, i ona je meni čestitala posle Dubaija, poželimo jedna drugoj sreću. Neverovatno je i ludo šta rade vrhunski igrači poput Ige, Noleta, Sinera, da iz dana u dan, iz nedelje u nedelju igraju sjajno. Iga je neverovatna igračica, mlada, a već je toliko toga postigla. Mnogo je poštujem, probaću da uživam u tom trenutku, da probam da igram dobro, da se pokažem u pravom svetlu - rekla je Paolini.

