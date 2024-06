KRIVI STE! Amerikanac jedini digao glas zbog Novaka Đokovića i žestoko udario na Rolan Garos

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da je operacija kojoj je podvrgnut prošla dobro i da će dati sve od sebe da se što pre vrati na teren.

Foto: Tviter

Srbin je juče podvrgnut operaciji kolena u Parizu, a po navodima medija trebalo bi da oporavak traje oko tri nedelje.

- Proteklog dana sam morao da donesem neke teške odluke nakon što sam pretrpeo povredu meniskusa na poslednjem meču. I dalje obrađujem sve što se desilo, ali drago mi je da vas obavestim da je operacija prošla dobro. Veoma sam zahvalan timu lekara koji je bio uz mene, kao i ogromnoj podršci koju sam dobio od svojih navijača - napisao je Đoković na društvenim mrežama.

- Daću sve od sebe da budem spreman i zdrav i da se vratim na teren što je pre moguće. Moja ljubav prema ovom sportu je jaka i želja da se takmičim na najvišem nivou je ono što me drži. Idemo - dodao je srpski teniser.

Podsećanja radi, Srbin se povredio u drugom setu meča osmine finala, ali je ipak dobio taj meč protiv Fransiska Serundola, međutim, nije mogao da nastavi takmičenje.

Nole je tokom meča s Argentincem više puta objašnjavao supervizoru da teren nije u redu, da bi trebalo nešto da urade kako se ne bi povredio, ali su ga supervizor i sudija ignorisali. Naš teniser je za manje od 48 sati odigrao dva meča, jedan je završen u tri sata iza ponoći, na terenu je proveo devet sati, a sve je to kumovalo povredi.

Legendarni Amerikanac je udario po Francuzima bez dlake na jeziku. Sve im je sasuo u lice i bez dlake na jeziku ih optužio da su krivi jer je povredio koleno. Mekinro je jedan od retkih koji se oglasio posle skandala i branio Novaka bez ustezanja.

- Velika greška organizatora je što su stavili 37-godišnjeg Novaka Đokovića na teren u 22.30 bez razmišljanja koliko bi njegov meč sa Muzetijem mogao da potraje - rekao je Džon za francuski Figaro.

FOTO: Tanjug/AP

Novaka je koleno i ranije mučilo, a situacija se pogoršala tokom poslednja dva meča.

- Vremenski uslovi su bili veoma loši, bili su u komplikovanoj situaciji. Razumem da su hteli da sve postignu, ali bilo je drugih solucija, da se ne ubacuje meč Bergsa i Dimitrova u program. Novaka je koleno mučilo nedeljama, a posle meča je legao da spava u sedam ujutru i da se onda vrati da igra dan i po kasnije. To je izazov za sve. Borio se opet pet setova, to je previše, čak i za Novaka. Iako nismo sto odsto sigurni, to je jedan od razloga što je povredio koleno. U svakom slučaju, tako se ne tretira bilo koji igrač, a kamoli najbolji na svetu.

Amerikanac je poentirao tako što je napravio paralelu sa fudbalom.

- Ovo donosi samo loš imidž tenisu. Kad je finale Svetskog prvenstva počelo u 22.30?

