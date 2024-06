"NAPRAVILI SU BLATO ZBOG ĐOKOVIĆA": Bogdan Obradović o podmetačinama najboljem teniseru sveta

Dobro je da je Novak Đoković ovako brzo odreagovao posle povrede. To znači da je odlučan da se što pre vrati na teren i pripremi za Olimpijske igre, izjavio je danas teniski trener Bogdan Obradović.

Đoković je jutros operisao desno koleno. Srpski teniser je juče morao da se povuče sa Rolan Garosa, pošto je povredio meniskus desnog kolena na meču osmine finala protiv Argentinca Fransiska Serundola.

Bogdanović je Đokoviću poželeo brz oporavak i povratak na teren.

"Novak je sačuvao svoje telo, nije imao mnogo povreda, znam da je imao nekih problema sa kolenom davno, ali ništa nije bilo ozbiljno", rekao je Obradović za K1.

"U zavisnosti od operacije, koje su neke ozbiljnije, neke malo manje, daće Bog da nije ovo bilo toliko ozbiljno. U pitanju je meniskus, ali ima i blažih oblika", dodao je Obradović.

On je podsetio da je Đoković na Rolan Garosu odigrao nekoliko mečeva u pet setova.

"Ovo je i jedna realna smena generacija. To je plejada od nekih desetak igrača koji igraju tenis kao i Đoković. Oni imaju izuzetan motiv da pobede Đokovića i ostale igrače. Mi smo se navikli na igrače kao što su Đoković, Nadal i Federer, ali tu su sada i neka nova imena. Đoković po kvalitetu tenisa ima daleko jače i ozbiljnije protivnike nego što ih je imao ranije. Tu dolazi taj deo priče o zamoru materijala i jednog velikog opterećenja. On ima ideju da osvoji OI, čak je nedavno izjavio da će igrati i na narednim OI 2028. godine", naveo je Obradović.

On je istakao da je teren na Rolan Garosu bio nekvalitetan.

"Teren je bio lošiji nego što bi trebalo da bude. Organizatori su očigledno doneli odluku da ne urade ništa. To nije definisano pravilo. Igrali smo Dejvis kup protiv Belgijanaca, kada je Đoković došao iz Australije. Belgijanci su bukvalno napravili blato, Novak nije mogao da trenira. Tražili smo da dođe stručnjak sa Rolan Garosa, koji je potpuno promenio izgled terena", podsetio je srpski trener.

On je dodao da su organizatori Rolan Garosa morali da srede teren.

"Ne govorim o favorizovanju ili neprijateljstvu, ali ja pamtim u prošlosti, kada su se za Federera neke stvari sređivale i išlo mu se naruku. Takve stvari se ne čine za Đokovića. Znam za neke treninge i situacije gde tretman prema takvom šampionu nije bio isti kao prema Nadalu i Federeru. Teren je trebalo drugačije pripremiti", naveo je Obradović i dodao:

"Lakše se krećete kada je teren suv. Kada je teren vlažan, teže se udara lopta i stvara se više stresa, više zamora. Naravno da Karlos Alkaraz to neće ni da primeti, dok će na Đokovića to dosta da utiče. Ti mali elementi su zaista značajni, kao i u fudbalu".

Obradović je podsetio da Đoković želi da igra na OI u Parizu.

"Đoković je morao da igra ove turnire, jer ne možete da redukujete sve i da odete na OI gde igraju najbolji. To je posebno psihološko opterećenje. Mislim da je velika greška Đokovića i njegovog tima što su uopšte pričali o tome. Trebalo je to zadržati malo za sebe. On je iskren i rekao je javno da mu je to cilj, a onda su krenule razne priče. Ubeđen sam da će Đoković da se vrati i osvoji još neki grend slem, jer znam da Novak mrzi operacije, ne voli hemiju, tablete... Kada je imao motiv da se odmah podvrgne operaciji, to znači da ima još veći motiv da osvoji još grend slemova i OI", zaključio je Obradović.

