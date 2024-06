Novak Đoković i Fransisko Serundolo igraju osminu finala na grend slem turniru "Rolan Garos 2024" a danas ovaj meč možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

Đoković - Serundolo 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 2:0 (Novak servira)

2:0 - Brejk Đokovića! - Šta radi Novak! Kako igra, kakav preokret! Podsetimo, Serundolo je vodio sa 2:1 u setovima i 4:2 u trećem. Sada Nole vodi sa dva razlike u petom!

Novak Đoković slavi na meču sa Fransiskom Serundolom / FOTO: Tanjug/AP

1:0 - Posle šest minuta igre na startu odlučujućeg seta, Novak svojim servisima dolazi do prednosti od 1:0.

7:5 - Brejk i set za Đokovića! Majstor je majstor, čak i kada igra povređen! Osvojio je najpre prvi poen u "Serundolovom" gemu, izazvaši nervozu rivala, a potom je posle 20 udaraca duge razmene naterao suparnika na kiks. Podigao je tada Nole ruke, zadovoljan, no Argentinac je pogodio liniju i prepolovio zaostatak. Ipak, Srbin je odirao smirenije naredni poen, "prepustio" grešku rivalu i došao do dve brejk/set lopte. Prvu nije iskoristio jer je poslao lopticu bekhednom tik pokraj igrališta. Drugu - jer je Serundolo izveo jedan od svojih razornih forhenda. Borba se potom rasplamsala, argentinski teniser poveo, pa onda opet to učinio Nole, ali ni treću brejk/set loptu nije iskoristio. Četvrtu je izgradio nateravši rivala na kiks, sredinom osmog minuta ovog gema, a nju je iskoristio!

Novak u neverici posle prokockane prve od dve vezane set lopte / Screenshot / Eurosport

19.51 - Bilo je onih koji su zviždali Novaku kad je servirao pred gubitak drugog servisa. Bilo onih koji su mu vikali "aut!" dok je poen još trajao. Ali, sada (čini se) većina viče "Nole, Nole!". Argentinac će servirati za produžetak igranja u četvrtom setu.

Fransisko Serundolo tokom meča sa Novakom Đokovićem na Rolan Garosu 2024 / FOTO: Tanjug/AP

6:5 - Drama! Fantastična borba na terenu stadiona "Filip Šatrije". Nole je gubio sa 15:30, pa uspeo da natera rivala da pošalje malo "visoku" loptu u Srbinovu levu stranu. Đoković je to iskoristio da ode skroz uz levi ugao, pa forhendom uhvati suparnika u raskoraku. Ali, potom je Argentinac naterao Novaka na grešku iz defanzive, čime je došao do brejk lopte. Uspeo je Đoković da se izvuče iz te situacije, i to uz malu dozu sreće, a onda je Serundolo narednu razmenu završio slanjem loptice u mrežu, čime je branilac trona poveo... Gem je završen Noletovom bravurozno "skraćenom loptom". I stisnutom pesnicom.

5:5 - "Probudio" se argentinski teniser, bez izgubljenog poena osvaja servis-gem i izjednačava rezultat na po pet osvojenih gemova u četvrtom setu. Pre neki minut je mislio da će sada servirati za trijumf, ali servirao je za produžetak ove deonice. A ona se nastavlja - serviraće Nole.

5:4 - Kao preporođen igra Srbin u ovim momentima! Tri direktna poena u sopstvenom servis gemu i Nole ponovo vodi! Kakav meč. Kakav čovek!

4:4 - Brejk Đokovića! Pogodio je najpre jednu liniju Nole, bekhend paralelom, došavši tako do brejk prilike, a onda je realizovao tu šansu! Ne odustaje šampion, stiska pesnicu - borba se nastavlja!

3:4 - Dobar Noletov servis gem. No, Srbin sada "juri" rivala, koji ima brejk prednosti...

2:4 - "Potvrđen" je brejk, a da Noletovog dovoljno dobrog odgovora nije bilo ni izbliza. Ne ide ovako kako treba. Bar za sada, ne ide...

2:3 - Brejk Serundola! - Trudi se Novak, bori se, daje sve od sebe, ali... ni 30:0 nije dovoljno. Argentinac serijom od četiri uzastopna poena stiže do prve osetnije prednosti u četvrtoj deonici!

2:2 - Opasan je Fransisko Serundolo, nema šta... Em igra dobro, em lukavo hvata Novaka u raskoraku. Uopšte mu ne dozvoljava da lako dolazi do poena u gemovima koji počinju Argentinčevim servisima.

Novak se hvata za koleno, nakonj što je uhvaćen u raskoraku u 4. gemu 4. seta sa Serundolom / Screenshot / Eurosport

2:1 - Poveo je za čas posla Nole sa 40:0, a potom su malo strepeli njegovi navijači jer je Argentinac osvojio dva poena u nizu. Te strepnje je razvejao sjajan servis, za novo vođstvo Srbina u gemovima. Gubi Đoković sa 2:1 u setovima, ali vodi sa 2:1 u četvrtom.

Novak Đoković servira na meču sa Fransiskom Serundolom na Rolan Garosu / FOTO: Tanjug/AP

1:1 - Deluje malo bolje, malo konkretnije Novakova igra na početku ove deonice. Pripretio je, bio na 30:30 posle dobrih poteza, ali je dva naredna poena osvojio momak s druge strane mreže.

1:0 - Konačno Nole vodi na ovom meču, ponovo. Kako davno deluje onih 6:1, kao da je juče bilo... A eto, tako je počeo ovaj meč. Dva sata kasnije, tj. 126 minuta kasnije, Đoković opet vodi, i to savršenim servis-gemom, bez izgubljenog poena.

18.59 - Igraće Đoković, stisnuo je zube. A i požalio se na čudnu stvar - prejake reflektore koji su uključeni, iako je još dan.

Đoković se žali na reflektore / Screenshot / Eurosport

Reflektori usred "belog dana" na Rolan Garosu / Screenshot / Eurosport

18.58 - Doktor je ponovo na terenu zbog Noleta... Ne valja, ne valja!

3:6 - Set za Serundola! - Nema šta, Novak je poput boksera koji je na konopcima... Gubi sa 2:1 u setovima, igra povređen, publika se raduje kada greši... A Serundolo igra sve bolje i bolje. Uostalom, 14:5 je za njega u ovoj deonici bilo u osvojenim direknim poenima.

3:5 - Novak je odradio šta je do njega, osvojio je servis-gem. Treba mu brejk da bi produžio ovaj set...

2:5 - Ne popušta, ni malo, teniser iz Argentine. U "svojim" gemovima je vrlo siguran i otuda i dalje na snazi ovo njegovo vođstvo od tri razlike u trećem segmentu meča.

2:4 - Nole, gospodski, iako povređen i iako gubi - aplaudira rivalu kada to zaslužuje. A Serundolo je zaslužio aplauz kada je 30:30 izborio iz potpune defanzive, trčeći u desnu stranu, pa poslavši neodbranjivu forhend paralelu. Nedugo zatim publika (koja je, podsetimo, zviždala Novaku kad je servirao dok je rival imao brejk/set lopte) aplaudirala je - Đokoviću, koji je osvojio drugi (od šest odigranih) gemova u drugoj deonici.

1:4 - Nastavlja se Serundolova dobra igra, nema šta. Nole je, kada je poveo sa 15:30 (i to posle velike greške suparnika) prvi put na ovom meču glasno proslavio osvajanje poena, no tri naredna pripala su njegovom rivalu...

Fransisko Serundolo tokom meča sa Novakom Đokovićem na Rolan Garosu / FOTO: Tanjug/AP

1:3 - Rasplamsala se borba! Đoković je konačano osvojio gem (prvi posle onih 5:5 u drugom setu), a malo mu je i rival pomogao. Naime, jedan zicer je Serundolo očajno odigrao, poslavši lopticu u mrežu kad je imao više od polovine Novakovog polja "otvoreno", ali se nije obeshrabrio - minut kasnije je došao do brejk lopte. Njegova supruga Jelena je tada ustala i aplaudirala mu, a Đoković drugim servisom uspeo da prebrodi tešku situaciju. A onda, posle skoro desetominutne borbe, Nole je uspeo da prednost koju je stekao "pretvori" u osvojeni gem. Konačno!

Jelena Đoković tokom meča Novaka i Serundola / Screenshot / Eurosport

0:3 - Sve više direktnih poena Argentinca, peti gem u nizu osvaja... Ne valja, ne valja!

0:2 - Brejk Serundola! - Pokušava Serundolo sve češće da "kratkim lopticama" namuči Novakovo povređeno desno koleno, a iako srpski as uspeva da "kliza" kako treba i to stiže, nije dovoljno... Razorni forhendi Argentinca, te nova "pomoć" mreže (na Novakovu gem-loptu), ali i jedno pogađanje linije - omogućili su momku koji izaziva branioca ttitule da osvojio četvrti gem u nizu.

0:1 - Ponovo set koji je počeo Argentinčevim vođstvom, ali, za razliku od starta druge deonice, Nole je bio daleko opasniji po rivala u ovom uvodnom gemu. Dobro se držao srpski as, na 30:40 odlično reagovao i izborio "produžetke" u ovom gemu, no "oba odigrana" dobio je Serundolo (gem-poen je realizovao uz pomoć mreže), povevši tako sa 0:1.

Novak Đoković isteže povređeno koleno u pokušaju da uzvrati udarac tokom meča sa Serundolom / FOTO: Tanjug/AP

18.10 - Počinje treća deonica, i to Serundolovim servisima.

5:7 - Brejk i set za Serundola! - "Dodao je gas" argentinski teniser baš kada je Novak servirao za "odlazak" drugog seta u taj-brejk, poveo sa 15:40 a onda su neki vrlo bezobrazni gledaoci čak zviždali dok je Đoković počinjao da servira?! Prvu brejk/set loptu je Srbin spasio baš dobrim servisom, a drugu nije - jer je poslao forhendom lopticu u aut.

5:6 - Novi izvrsno odigran servis-gem Serundola. Možda i najbolji u ovom setu. Ponovo je Argentinac doveo Noleta u nezgodnu situaciju - mora da osvoji gem, inače gubi set.

5:5 - Ne da se Novak! Iako sudije uzvikuju "aut" i kada nije, i iako Serundolo osvaja poen uz pomoć mreže, Đoković je taj koji "diktira priču" u servis gemu. Ponovo nije dozvolio brejk šansu suparniku, igra se i dalje u drugom setu. A on traje već 65 minuta (istina, uz prekid zbog Noletove povrede)

Detalj sa meča Novak Đoković - Fransisko Serundolo na Rolan Garosu / FOTO: Tanjug/AP

4:5 - Serundolo nastavlja da igra bolje u "svojim" gemovima. Novo njegovo vođstvo, sada će Đoković servirati da se produži drugi set.

4:4 - Mudrom, vrlo mudrom igrom, forisarujući slabiji udarac rivala, bekhend, Nole je izborio novo izjednačenje u gemovima.

17.41 - Novak Đoković ponovo dobija "hitnu pomoć", između dva gema. Kratka masaža, pa se meč nastavlja servisima Srbina.

3:4 - Serundolo igra na istom nivou ceo ovaj set. Đoković to pokušava da prati. Ali, nema brejk šansi, i pored ogromnog truda...

Novak Đoković i reakcija koja pokazuje koliko mu je laknulo kada Serundolo nije iskoristio 3. brejk loptu / Screenshot / Eurosport

3:3 - Nova drama! - Uz probleme sa kolenom, uz brzo stvorenu brejk šansu Serundola, uz mešanje bezobraznog dela publike usred poena (uzvikivajući "Aut!" tokom razmene udaraca), Đoković je morao da se bori sa mnogo više faktora nego što je to priželjkivao. Servisi kojima je slao lopticu brzinom oko 200 kilometara na sat su ga "održavali u životu", tako je i spasao dve brejk šanse, a onda je treću "obrisao" servis-volej igrom. Tada je, istina, imao i mnogo sreće - Serundolo je stigao do loptice, uputio lob-pasing-šot, a za milimetar, dva promašio teren. Minut kasnije, novim sjajnim servisima Đoković je osvojio "svoj" gem. Auh, kakav meč...

Novak Đoković se okreće ka delu gledališta odakle su se čula dobacivanja na meču sa Serundolom / Screenshot / Eurosport

2:3 - Ponovo vodi Serundolo u drugom setu, i to posle kratkog gema. Uz jednu interesantnu scenu u njemu. Na 40:15, Novak je ostao "ukopan" u mestu gde odakle je vratio lopticu posle servisa rivala, a Serundolo ju je odmah poslao u nebranjeni deo terena. Đoković, ubeđen da je poen za rivala neminovan, krenuo je korak-dva ka klupi, a onda se začulo sudijsko "aut!", pa je gem nastavljen. Ne i zadugo, jer je sledeći poen Argentinac rešio u svoju korist. Đoković, potom, na brzinu dobija jednu masažu nekom kremom, pa se meč nastvlja bez novog klasičnog medicinskog tajmauta.

Novak Đoković tokom meča sa Fransiskom Serundolom na Rolan Garosu / FOTO: Tanjug/AP

2:2 - Drama! - Posle muka sa kolenom, Novak je solidno igrao svoj servis-gem, oslanjajući se više na taj početni udarac, nego na svoju fantastičnu kretnju koja ga je i proslavila tokom bogate karijere. Oprezno, zbog stanja kolena, Srbin se nosio sa rivalom, kog je "imao na konopcima" kada je poveo sa 40:30, ali... Serundolo je minut kasnije imao brejk šansu. Đoković, želeći da se poeni igraju kraće, upravo iz zdravstvenih razloga, servis-volej igrom je uspeo da izjednači, ali je potom bekehend poslao u mrežu i, pomalo hramljući, otišao da servisom proba da i drugu brejk loptu anulira. Upravo to je i uradio - drugim asom na meču. Drama je nastavljena, a onda je iznedrila i prvu situaciju koja je ohrabrila Novakove navijače posle pomenute povrede kolena: u dugoj razmeni najbolji teniser sveta se izvrsno kretao, osvojio poen, a novim dobrim servisom osvojio gem. Posle 26 minuta od početka druge deonice u njoj je 2:2.

17.12 - Meč se nastavlja, Đoković je na servisu (i, svaku priliku, makar sekund trajala, Srbin koristi da potrči korak-dva, ne bi li se koleno što pre "vratilo u normalu". Nadamo se da će to i biti slučaj...)

17.11 - Popio je neki lek protiv bolova Nole, pa će probati da nastavi da igra

17.10 - Đoković ima vrlo bolnu grimasu dok mu se ukazuje pomoć...

Novak Đoković u bolovima dok mu se ukazjuje pomoć / Screenshot / Eurosport

Trenutno se ukazuje pomoć Novaku Đokoviću.

Medicinski tajmaut Novaka Đokovića na meču sa Serundolom / Screenshot / Eurosport

Đoković je zatražio medicinski tajmaut!

Screenshot / Eurosport

1:2 - Popravio je, a i korigovao, svoju igru argentinski teniser. Ali, ne samo da je on osvojio gem bez izgubljenog poena, već se Novak posle 40:0 uhvatio za desno koleno. Signalizirao je rivalu da se izvinjava što se malo čeka na sledeći, ispostavilo se poslednji poen u meču, a onda hramljući otišao na klupu.

Novak Đoković se žali na bol u desnom kolenu / Screenshot / Eurosport

1:1 - Odličan "odgovor" Đokovića. "Svoj" gem je dobio izvrsnim servisima (osvojio je 20 od 25 poena na prvi servis). Argentinac je sad na potezu.

Servis Novaka Đokovića na meču osmine finala Rolan Garosa protiv Fransiska Serundola / FOTO: Tanjug/AP

0:1 - Šteta! Đoković je vodio sa 0:30, a onda se razgoropadio argentinski igrač. I to nekako - najviše u taktičkom smislu. Počeo je da "čita" šta će Nole da radi, ostajao u mestu kada je Srbin očekivao da će jurcati na drugu stranu terena, pa dočekivao spremno lopticu i direktnim poenima preuzimao inicijativu u "svom" gemu. Taj gem je na kraju i rešio u svoju korist, sa četiri uzastopna poena, od kojih su tri bila direktna.

Novak se nervira dok ga loptica prolazi - Serundolo ga je iznenadio sačekavši u mestu njegov udarac / Screenshot / Eurosport

6:1 - Set za Novaka Đokovića ! I to posle kakvog gema! Za tili čas je Nole izgradio 40:15, a potom je usledila prva duža razmena. Nju je Serundolo završio istrčavanjem i direktnim poenom, time se osokolio, pa je i drugu set-loptu Srbina "poslao u prošlost". Ipak, Argentinac nije uspeo da ostvari u potpunosti svoje namere. Đoković ga je naterao na grešku, da bi potom Serundolov dobar odabir udaraca s osnovne linije doneo novo izjednačenje, a izvrsna reakcija na Noletov "dropšot" i - brejk loptu. Nju je srpski as dvoručnim bekhendom "poništio", a posle te izvrsne paralele, Novak je sledećim bekhendom lopticu poslao prejako, pa je argentinski teniser opet došao do brejk šanse, a ona je direktnim forhend poenom Đokovića, u nebranjeni deo polja, ustupila mesto još jednom izjednačenju. Najduži, i najzanimljiviji gem dosadašnjeg toka meča - Novak je sa dva odlična servisa rešio u svoju korist, time i posle 41 minuta igre osvojio uvodni set.

5:1 - Brejk Đokovića! - Kako je delovao Nole u šestom gemu ovog meča! Najpre poen za 0:15, pa savršeno izgrađen za dupliranje vođstva, no loptica je otišla koji centimetar izvan terena. To ga nije obeshrabrilo, već je sa dva ekspresno dobijena, a sa osnovne linije izgrađena, Srbin došao do dve brejk šanse. Drugu je iskoristio istrčavanjem na mrežu, i... dugim klizanjem po šljaci, posle čega je poentirao. A onda je otišao do sudije i požalio se na stanje terena: opasno se kliza igralište, moglo bi da dođe i do povrede.

Novak Đoković se žali sudiji na opasno klizav teren / Screenshot / Eurosport

4:1 - Tražio je savršenost od sebe posle prethodnog gema, kada je napravio brejk, a savršeno je potom i delovao. Odlazi Nole servisima na tri razlike!

Đoković u razgovoru sa svojim timom posle brejka protiv Serundola na Rolan Garosu / Screenshot / Eurosport

3:1 - Brejk Đokovića! - Kada je Nole poveo sa 0:30 na servise Serundola, kratko je isprva trajala radost njegovih pristalica, jer je Argentinac sa tri uzastopna poena preokrenuo rezultat za oko minut i po. Međutim, ne samo da je potom pogrešio, već je Đoković osvojio i poen koji mu je doneo prednost, time i prvu brejk šansu na ovom meču. Novak ju je iskoristio, i to greškom suparnika, pa je u razgovoru sa svojim stručnim štabom pokazivao da nečim (u svojoj igri) nije nezadovoljan. Kakav čovek... U trenutku kada bi svi bili zadovoljni brejkom, Nole traži - još boljeg sebe.

Novak Đoković gleda šljaku nakon izgubljenog poena u četvrtom gemu meča sa Serundolom / Screenshot / Eurosport

2:1 - Drama! Nije Novaku krenulo dobro u trećem gemu ovog meča, nekako je za tili čas dozvolio suparniku da izgradi 15:40, time i da dođe do dve brejk lopte. Prvu je Nole anulirao izvrsnim servisom, a drugu, uz malo sreće: doveo je Argentinca u potpuno defanzivac položaj - Đoković je ređao smeč za smečom, a Serundolo se branio, da bi u jednom trenutku krenuo u napad i, da loptica tada nije zakačila mrežu, možda bi to bio direktan poen za brejk. No, Srbin je tad izjednačio, a manje od minut kasnije, sa dva nova, ekspresna poena, osvojio servis-gem.

1:1 - Argentinac je pokušao da svojim prilično impresivnim forhendom dođe do brzog odgovora na izgubljeni gem, no Đoković ga je "pratio u stopu" i imao solidnu situaciju na 30:30 da dođe do brejk lopte. No, tu dužu razmenu je završio slanjem loptice u aut, a podigavši potom ruke, nezadovoljan, prišao je delu terena gde je, izgleda, teniska loptica nezgodno odskočila pre nego što ju je dočekao reketom. Koji sekund kasnije, Srbinov "dropšot" nije zbunio rivala, pa je direktnim poenom Serundolo rešio "svoj" gem u svoju korist.

1:0 - Prvi servis nije najpre "slušao" Noleta, no kvalitetan drugi (uz jedno dobro "pozivanje" suparnika na mrežu, a onda još bolji drugi dropšot) omogućili Srbinu vođstvo od 40:0. Gotovo savršen servis koji je potom usledio obezbedio mu je osvajanje gema.

16.10 - Meč je počeo! Đoković servira pod otvorenim nebom - nema kiše, krov je "povuč na rezervne položaje"

16.05 - Počinje polako i zagrevanje aktera. Za manje od desetak minuta - počeće i meč.

Đoković izlazi na meč sa Serundolom / Screenshot / Eurosport

16.02 - Novak Đoković se prekrstio, pa iz tunela kojim je došao iz svlačionice - izašao na teren.

16.02 - Fransisko Serundolo prvi izlazi na teren "Filip Šatrije".

Uoči meča

Novak Đoković je vrlo malo spavao prethodnih dana, zbog ne baš idealne odluke organizatora kada da igra meč 3. kola.

A prebrodi li i četvrtu prepreku, današnju osminu finala, u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča Tejlor Fric (SAD, 12. nosilac) - Kasper Rud (Norveška, 7.).

Frka oko termina

Podsetimo, Nole je za prvi da vikenda od 20.15 imao zakazan meč na centralnom terenu, na stadionu "Filip Šatrije". Ali, Italijan Lorenco Muzeti i on nisu uopšte izašli tada da igraju, već mnogo kasnije, oko 22.40.

Razlog je bio što su umesto prvobitne odluke, da srpsko-italijanski meč počne kada se završi duel Aleksandere Zvereva i Talona Grikspora...

Prvobitni raspored na Rolan Garosu za ovu subotu - Đoković igra posle Zvereva i Griksporra / Foto: Printscreen / Rolan Garos

... čelni ljudi Otvorenog prvenstva Francuske rešili da "ubace" još jedan meč na centralni teren, i to pre Noletovog.

Naime, rešili su da kada završe Zverev i Grikspor svoj duel, igraju Bugarin Grigor Dimitrov i njegov belgijski rival, Bergs.

I, umesto oko 20.15, pa da završe, recimo, svoj megdan do pomoći, Đoković i Muzeti su igrali do tri sata ujutru.

Promenjeni raspored na Rolan Garosu, ubačen meč pre Novakovog / Foto: Printscreen / Rolan Garos

A onda, nova odluka organizatora

Rešivši da bi stvarno bilo mnogo da šampiona iznova tako muče, kao u subotu uveče, čelnici Rolan Garosa su rešili da Novak zaigra u ponedeljak u popodnevnom terminu.

Naime, meč Đoković - Serundolo igraće se "ne pre 16 časova", na centralnom terenu, "Filip Šatrije".

Tu su program u 11 sati po našem, srednjeevropskom vremenu, otvorile najpre Svitolina i Ribakina, a potom su igrale Navaro i Sabalenka. Zatim se igra meč Srbina i Argentinca, a program zatvara derbi ove runde, Zverev (4. nosilac) - Rune (13).

Đoković - Serundolo "H2H" - međusobni dueli

Interesantno, iako Fransisko Serundolo ne spada u "naivne" igrače, niti je novajlija (ima 27 godina, ostvario je 80 pobeda na ATP turneji) - ovo će biti prvi takmičarski meč u kome pomenuti Argenitnac odmerava sange sa deset godina starijim Đokovićem.

Serundolo, rođen 13. avgusta 1998. u Buenos Ajresu, zamišljao je da će jednog dana biti kao Rodžer Federer. Obožava da igra na šljaci, a titule je osvojio 2022. u Baštadu, a onda 2023. na travnatoj podlozi u Istbornu.

Serundolo je, inače, 23. favorit na Otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu.

Ako vas tenis zanima, a naročito šta u njemu radi Novak Đoković, pratite sve o tome na sportskim stranicama "Novosti".

