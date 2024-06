"ZAINATIM SE KAD ME SVI OTPIŠU": Đoković posle pobede nad Muzetijem (VIDEO)

Najbolji teniser na planeti, Novak Đoković plasirao se u osminu finala Rolan Garosa, posle preokreta savladao je Italijana Lorenca Musetija rezulttaom 3:2 (7:5, 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:0).

Nakon meča koji se završio u 3 sata posle ponoći oduševljeni srpski teniser, Novak Đoković izneo je svoje utiske.

- Bio sam u velikoj nevolji do četvrtog seta, Lorenco je učinio sve da se osećam nelagovno na terenu. U nekom trenutku nisam znao šta da radim - sve je vraćao, pravio vinere sa obe strane. Definitivno me je publika pogurala, na 2:2 u četvrtom su počeli da skandiraju moje ime, i od tog trenutka sam bio drugi igrač, dobio sam novu energiju. Ne znam šta se promenilo, jer su do tada navijali za njega, ali je publika bila sjajna od tog momenta. Jahao sam na tom talasu kroz peti set, čvrsto sam držao stvari pod kontrolom, nisam želeo da ispustim nalet. Čujem da je ovo najkasnije završeni meč u istoriji Rolan Garosa. Rekao sam Lorencu da je bio neverovatan i da može da bude ponosan na svoju partiju. Gorka pilula za njega, ali ovo je najbolji tenis koji sam ga video da igra. Blistava budućnost je pred njim ako nastavi ovako da igra - rekao je Đoković.

Primečivalo se da Novak se muči na tereni.

- Kada se igraju razmene od 20 i više udaraca u dva ujutru, a ko uopšte i igra u dva ujutru, to uopšte nije čudno. Museti je igrao tenis života, nije promašivao. Uslovi su bili strašno spori, bilo je blatnjavo, loptice teške i uopšte nije bilo moguće steći lake poene servisom. Morao sam da sebe teram do krajnjih granica u fizičkom smislu kako bih dobio ovaj meč - rekao je Đoković.

Pre turnira se činilo da su neke stari pričane malo bez osnova, neki ljudi nisu verovali, a nisu bili ni baš sjajni rezultati od početka godine.

- Moja priča je da se zainatim kad me svi otpišu. To me dodatno motiviše, a toliko puta sam u karijeri pokazao od čega sam satkan. Ipak, ovaj turnir još uvek nije gotov. I kako je umeo da kaže Kobi Brajant - da li je posao gotov? Posao nije gotov - rekao je Đoković.

