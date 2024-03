KAKVE SCENE U BEOGRADU - Novak Đoković: Niki je ujedinio dve nacije! Pilić: Želim da te Srbi vole kao Argentinci Maradonu! (VIDEO)

NOVAK Đoković je došao u Beograd kako bi i uhvatio zalet za novi segment teniske sezone, onaj koji se igra na šljaci, ali i kako bi prisustvovao jednom posebnom filmu. Po završetku projekcije, usledile su emotivne scene.

FOTO: Novosti

Podsetimo, Nole je u sredu uveče u Domu omladine gledao dokumentarni film o svom treneru iz mladosti, Nikoli Piliću.

Kada se film završio, na scenu su izašli upravo dva junaka ove priče.

Đoković je prvi dobio priliku da iznese utiske, a učinio je to ovako:

- Poseban je ovo osećaj za mene. Jer, gledam film o uspomenama iz sopstvenog detinjstva i, naravno, film koji slavi veliku karijeru, legendarnog Nikija koji je u mom životu odigrao jako značajnu ulogu. Ovde su večeras i moji roditelji, koji su i omogućili da odem u akademiju Nikole Pilića kada sam imao 12, 13 godina. Bila su to veoma teška, izazovna vremena za njih, ali i sve ljude iz Srbije, pa i regiona, ali to je bila i najbolja odluka koju su roditelji doneli u mojoj karijeri. Mene su Niki i njegova supruga prihvatili kao sina i upravo se u saradnji sa mojim roditeljima i njime i rodila karijera kakvu sam imao. Stvarno mnogo dugujem ovom čoveku i, Niki... hvala ti za sve. Toliko toga si uradio za tenis i mislim da se više nikad neće desiti da jedan čovek osvoji i sa Hrvatskom i sa Srbijom svetsko prvenstvo u tenisu. To je stvarno nešto neverovatno i za veliku pohvalu. Može se reći da si ujedinio dve nacije koje su bratske nacije, ali su, nažalost, prošle kroz teška vremena u poslednjih nekoliko decenija. Sport je ovde pokazao da ujedinjuje narode, ujedinjuje ljude, doneo si Srbiji jedini Dejvis koji smo dosad u istoriji imali, nadam se da ćemo imati još koji, ali ako se ne desi, uvek ćemo se rado sećati tog prvog, jedinog do sada. Zadovoljstvo je bilo večeras biti ovde - rekao je Đoković.

Ističući da je, zajedno sa Noletovim ocem Srđanom, verovao da će "mali Novak" biti odličan ("ali ne baš da će biti i prvi na svetu"), Nikola Pilić je naglasio i sledeće:

- Želeo bih, na osnovu onoga što si ti ostvario, a neverovatno je da si pet godina najbolji sportista sveta, želeo bih da ti, kao Srbin... da Srbi vole i poštuju tebe kao što Argentinci poštuju Maradonu i Mesija. Jer, ti si to zaslužio! - rekao je Pilić i izazvao dug aplauz.

Novak Đoković je govorio i o rastanku sa Goranom Ivaniševićem, novom treneru, ali i još nekim detaljima, o čemu smo vas već izvestili.

Ako vas Novak Đoković zanima, a i sve što se tenisa tiče, pratite vesti o tome na sportskim stranicama "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.