OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Evo šta Novak Đoković kaže o sledećem treneru

NOVAK Đoković je došao u Beograd kako bi i uhvatio zalet za novi segment teniske sezone, onaj koji se igra na šljaci, ali i kako bi prisustvovao jednom posebnom filmu. Tom prilikom je rešio i da se obrati znatiželjnim novinarima koji su ga sačekali.

Nole je u sredu uveče u Domu omladine gledao dokumentarni film o svom treneru iz mladosti, Nikoli Piliću.

Sam Pilić je vrlo emotivno govorio o Đokoviću, i to uz suze, a po završetku projekcije Novak se ovako obratio brojnim predstavnicima medija kada je upitan o rastanku sa dosadašnjim trenerom, Goranom Ivaniševićem i ko bi mogao da ga nasledi:

- Goran je prijatelj, što se kaže, "za života", i moj i moje porodice. Neko ko je meni izuzetno drag. I, time što smo okončali profesionalnu saradnju ne znači da ćemo prestati da budemo prijatelji. Naprotiv! Rastanak je bio... koliko god rastanak mogao da bude to, pozitivan. Jednostavno, došlo je do tačke zasićenja. Osetili smo da je došlo vreme da se raziđemo. Nakon šest godina saradnje ispisali smo stranice našeg sporta, osvojili nebrojano grend slemova, zavrišili toliko godina na prvom mestu. Prošli smo sito i rešeto, i kroz deportaciju (iz Australije) i kroz diskvalifikaciju (sa Ju-Es opena) i tako dalje... Bilo je tih momenata koji nisu bili nimalo prijatni za njega, kao trenera, baš kao i za mene, ali on je uprkos svemu uvek tu bio za mene. To je nešto čega ću se ja najviše sećati, tog njegovog ljudskog odnosa prema meni u tom našem 'igrač-trener' odnosu, uvek su te neke ljudske vrednosti bile ispred svega. Mislim da je zbog te hemije koje smo imali i sam rezultat došao kao pozitivna posledica svega toga. Tako da njemu sve, naravno, sve najlepše želim. Mi ostajemo u privatnom odnosu, ali, jednostavno, došlo je do razilaženja - rekao je Nole.

Gotovo u dahu je dodao:

- Što se tiče naredne etape i poglavlja što se tiče trenera za mene, još nemam jasnu ideju ko bi to mogao da bude i da li će nekoga uopte biti. Prosto, uvek sam imao trenera uz sebe, od malih nogu, pokušavam sada ja sam da osetim ono što meni u ovom trenutku prija i što smatram da je potrebno. Bićete blagovremeno obavešteni, svakako, ako neko bude došao - istakao je najbolji teniser sveta.

"Niki je moj teniski otac"

– Bilo je emotivno gledati film pored Nikija koji je moj teniski otac, to sam nebrojano puta rekao. Obeležio je važan deo mog odrastanja. Imao sam veliku sreću da budem pored njega, i da budem prihvaćen od njega i njegove supruge. I to ne samo kao rad gost u njihovoj akademiji, već kao neko koga su oni tretirali kao svog sina. Na tome sam im večno zahvalan. Retke su prilike da vidim Nikija, poslednji put je to bilo pre nekoliko godina, tako da svaki trenutak vrednujem jako puno i nekako se uvek prisetimo tih dana iz akademije, pošto sam između svoje 12. i 16. godine tamo proveo. Kroz film sam oživeo ta neka sećanja i doživljaje koji su bili presudni u mojoj teniskoj karijeri. Njegova uloga je bila jedna od najznačajnijih u mom životu i on je čovek koji je u mene usadio mnoga znanja, iskustva, neke osnove, temelje koje i dan danas koristim i koji su mi omogućili da ostvarim karijeru koju sam ostvario - rekao je Đoković.

