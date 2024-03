"ĐOKOVIĆ JE MOJ BRAT!" Čuveni NBA košarkaš o Novaku: Nije me briga za one koji ga ne podržavaju

ČUVEN NBA košarkaš Kajri Irving smatra da je Novak Đoković njegov brat zbog toga što su trpeli veliki pritisak odlukom da se ne vakcinišu protiv kovida.

Nole je zbog toga mora da propusti dva grend slema, dok je iz Australije deportovan.

- Ne poznajem Đokovića tako dobro, ali znam da smo jedan drugome slali podršku izdaleka. Nosili smo se sa sličnim situacijama u kojima je suština bila u autonomiji tela i u tome da svako ima priliku da radi šta smatra da je najbolje za sebe - rekao je Irving za "Mundo Deportivo.

As Dalasa je potom istakao da je Srbin njegov brat.

- Osećam da je on moj brat na ovom svetu, moj brat u ovom tipu problema. Ta tema postala je komplikovanija nego što treba – tema se promenila od toga da ljudi rade ono što je najbolje za njih do toga da trpiš pritisak vlada, federacija ili ljudi koje imaju svoje mišljenje. Zato moramo ceniti nekoga ko je doneo odluku za sebe, zato podržavam Đokovića – doneo je odluku i nije me briga za one koji ga ne podržavaju - zaključio je Irving.

Podsetimo, naredni turnir na kome će igrati Novak Đoković je masters u Monte Karlu koji je na programu od 7. do 14. aprila.

