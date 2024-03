"DOLAZI NJIHOVO VREME" Evo kako legendarni Španac vidi budućnost tenisa

Španski teniser Felisijano Lopez, jedan od ispisnika tenisera velike trojke, koji je ostao na poziciji direktora finalnog turnira Dejvis kupa u Malagi, govorio je za medije o tome kako vidi tenis danas i od koga očekuje da će dominirati u budućnosti.

Lopez često voli da kaže da mu je čast što pripada generaciji velike trojke, poput Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Fodžera Federera, kojoj je i on dao doprinos.

– Jedna era je završena, Karlos Alkaraz i Janik Siner će dominirati tenisom i to je evidentno. Rodžer Federer je već otišao, videćemo koliko će još moći Novak Đoković, a još manje znamo šta će biti sa Rafaelom Nadalom. Jasno je da svet tenisa prolazi kroz velike promene - priča Lopez.

Naravno, ako je vreme velike trojke prošlo, to ne znači da je kraj i za najboljeg među njima. Kad to kažem, mislim na Đokovića koji je još uvek na čelu trona.

– To što je Đoković loše počeo sezonu, ne mora ništa da znači. I ranije se dešavalo da odigra loše neki turnir i ljudi se alarmiraju. Zato što gotovo nikada ne gubi. Izgubio je od Sinera u Melburnu, potom u Indijan Velsu, ali sada ima drugačiji kalendar. Do sada je to funkcionisalo, ali videćemo šta će se dalje dešavati - rekao je Lopez.

Španac ne krije koliko je oduševljen onim što su uradili i dali tenisu Nole, Rafa i Rodžer.

– Njihove godine su bile nešto nerealno. Trojica najboljih tenisera u istoriji koji su se nadmetali jedan protiv drugoga poslednjih čak 15 godina i koji su uvek bili na prvom mestu. Meni to deluje potpuno nestvarno i nikada se više neće ponoviti - rekao je Lopez.

Lopez ističe da se velikoj trojci treba diviti i poštovati za sve urađeno, ali da mlade tenisere koji dolaze ne treba upoređivati sa njima.

– Moramo da uživamo u ovome što imamo. Igre koje pružaju Alkaraza i Sinera čine vanserijskim teniserima. Mislim da imamo mnogo sreće sa njima dvojicom s obzirom na to da dolaze posle Federera, Nadala, Đokovića - završio je Lopez.

