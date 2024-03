NEVEROVATNA IZJAVA ALKARAZA: Evo za koga Španac smatra da je najbolji na svetu

Karlos Alkaraz je sinoć savladao Aleksandra Zvereva u četvrtfinalu mastersa u Indijan Velsu, a nakon toga je govorio za medije o brojnim temama, kao i o tome ko je po njegovom mišljenju najbolji na svetu.

Španski teniser komentarisao je svog narednog protivnika Janika Sinera.

- Siner je trenutno najbolji teniser na svetu, biće to veliki izazov. Iskreno, ni sam ne znam kako da priđem ovoj partiji. Janik zaista igra fenomenalno, bez poraza je u 2024. Mnogo uživam kada gledam kako igra. Biće to veliki izazov za mene. Dve poslednje partije sam izgubio od njega, tako da moram malo da se prilagodim. U svakom slučaju to će biti moja najteža partija do sada u sezoni - rekao je Alkaraz.

Prokomentarisao je i situaciju koja se desila sa pčelama.

- Sigurno najčudniji meč koji sam odigrao. Dobio sam treći gem i hteo da serviram kada sam video pčele. Prvo sam pomislio da ih je samo nekoliko, a onda sam pogledao ka nebu i video stotine, neke od njih na mojoj kosi. Jedna me je ujela. Bilo je ludo, počeo sam da trčim u svim pravcima kako bih se spasao. Bilo je još pčela po uglovima i ometale su nas. Pokušali smo da se zagrejemo, ali video sam ih i nisam mogao da se koncentrišem. Više sam pazio da budem daleko od njih nego kako udaram - izjavio je "momak iz Mursije".

Polufinale je na programu sutra uveče.

