"ĐOKOVIĆ JE GOAT!" Francuz oduševljen Novakom: Ima skoro 100 titula, a još je jednako gladan

NOVAK Đoković je po mnogima najbolji teniser svih vremena. Jedan od onih koji deli takvo mišenje je Francuz Luka Puj.

On ističe da je Srbin i dalje gladan pobeda, uprkos tome što je u "belom sportu" praktično osvojio sve što je moglo.

- Novak danas ima 36 godina. Ima 19, 20 godina karijere, ima skoro 100 titula i još je jednako gladan i ono što je izuzetno je to što se i dalje čini najsvežijim na terenu. Mislim da može da igra još dve, tri ili čak četiri godine - rekao je Puj.

Trenutno 289. na ATP listi nema dilemu da je Đoković najbolji koji je ikada držao u rukama reket i lopticu.

- Da li je Novak Đoković najveći? Da, pa da, brojke govore same za sebe. Za mene, da, on je najveći. On je GOAT kako kažu - zaključio je francuski teniser.

Podsetimo, Nole će prvi put na terenu još od Australijan opena biti na mastersu u Indijan Velsu koji je na programu od 6. do 17. marta.

