SIMON SAMO LEPE REČI ZA RUSA: Medvedev nikome ne dozvoljava da mu se meša u taktiku

Žil Simon će debitovati u stručnom štabu Danila Medvedeva u Indijan Velsu, što znači da njihova saradnja počinje čim se Rus preseli u Kaliforniju. Trenutno je u Dubaiju, gde brani titulu.

Nekada šesti reket planete, poznat kao sjajan taktičar koji je uspeo, uprkos činjenici da nije imao nijedan ekstra udarac, da se dokopa svetskog vrha, analizirao je za francuski „Ekip“ igru budućeg pulena:

– Danilove lopte su specijalne. Njihova specijalnost je da lete nisko i ne odskaču mnogo. Zbog toga imaju drugačiju rotaciju, ne kao udarci ostalih tenisera. Ovakve niske lopte daju vreme Medvedevu da se bolje brani jer lete dugo kroz vazduh. Jako je teško dobro odgovoriti na takav udarac, jer loptica mora da se udari ispod, a to je komplikovano jer je niska. Sve to Danilu omogućava da toliko igra sa osnovne linije, ali on ume i da je ubrza.

Francuski teniser ističe i da je njegov pulen veoma jak kao taktičar, sve precizno odmeri.

– Odličan balans između napada i odbrane je takođe njegova snaga, pogotovo na tvrdim podlogama. Visok je, ima dobar servis, može da osvoji puno lakih poena u napadu. S druge strane, odlično se kreće, sjajan je sa osnovne linije i to je njegova snaga u odbrani. Takva kombinacija napada i odbrane je njegova najvažnija vrlina. Odlično kontroliše igru iz odbrane i perfektno prelazi u napad koristeći jednostavne šeme, kao što je servis-forhend.

Simon je u detalje analizirao tehniku Medvedeva, smatra da je specifičan na svoj način i malo drugačiji od drugih tenisera.

– Njegovi udarci su drugačiji od ostalih tenisera. Zbog toga on može da igra samo onako kako igra – kaže Francuz da nema mnogo prostora za varijacije i dodaje - on je zahvaljujući takvoj igri bio i prvi na svetu. Može da pronađe rešenje protiv gotovo svakog rivala.

Kaže da je Rus izuzetno originalan teniser, mada je to ponekad i problem jer ne pruža prostor za napredak.

– Neverovatno je interesantan, sve razume. Igra kao da je šahista, unapred zna šta će se desiti. Niko ne shvata taktiku bolje od njega, nikome ne dozvoljava da se meša, sve vidi bolje od drugih. Trebalo je vremena da ljudi shvate njegov stil jer nisu bili naviknuti na tako nešto. On ne prati logiku tenisa koju prati 90 odsto tenisera. Prati svoju jedinstvenu sudbinu, zato ga poštujem mnogo. On je pravi genije!

Iako još nisu počeli saradnju, njih dvojica se dobro poznaju sa terena. Igrali su četiri meča, Francuz je dobio prva tri, a Rus poslednji, 2022. u Den Bošu.

