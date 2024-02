NOVAK ĐOKOVIĆ JE NE-VE-RO-VA-TAN! Srbin postao bolji nego svi bivši "svetski brojevi 1" zajedno!

NOVAK Đoković od ponedeljka, 19. februara 2024. započinje čak 413. nedelju na prvom mestu ATP liste. To je sad već nekako "postalo normalno", a zapravo... nije "normalno" uopšte.

Jedan novi podatak do naročito dokazuje.

"Eurosport" je, naime, objavio sledeće:

Novak Đoković je, posle svog 30. rođendana, duže proveo na prvom mestu ATP liste nego što su, u tim godinama, bili svi zajedno prethodni svetski "brojevi 1".

Svi oni - zajedno!

Na portalu "Novosti" i inače možete da čitate brojne zanimljive i važne vesti o Đokoviću, ali kada je nedavno u našoj redakciji na red došlo konstatovanje činjenice "da je Nole i dalje prvi na svetu", došlo je i do jednog zanimljivog momenta:

Ispostavilo se da je srpski as duže na vrhu nego neke legende tenisa zajedno, bez obzira na godine.

I, evo samo četiri takva primera, a da se ne ponavlja ni jedan od istinskih asova "belog sporta" u ovom poređenju:

Naime...

Novak Đoković je na vrhu ATP liste

duže nego Rodžer Federer i Stefan Edberg zajedno (310 + 72 nedelje);

duže nego Pit Sampras, Bjern Borg i Boris Beker zajedno (286 + 109 + 12);

duže nego Rafael Nadal, Džon Mekinro i Mats Vilander zajedno (209 + 170 + 20);

duže nego Džimi Konoros, Andre Agasi i Endi Marej zajedno (268 + 101 + 41)

i tako dalje, i tako dalje...

Sudeći po ovim podacima, po pomenutoj objavi Eurosporta da svi zajedno bivši "brojevi 1" nisu posle 30. rođendana bili na vrhu kolio Nole sam, sudieći i po onim podacima o svim "velikim titulama", te da Đokoviću nema ravnog po broju grend slem pehara, ili po broju trofeja do kojih je došao pobedivši trojicu ili više igrača iz samog svetskog vrha - tzv. "GOAT" trka ("GOAT", skraćenica od engleskog "greatest of all time", tj. "najbolji svih vremena") je, izgleda, završena.

Ali ne i Novakova priča, jer... iako je doneo odluku zbog koje gubi ATP bodove, Đoković uskoro nastavlja pohod.

Pratite zato i dalje sve vesti o Noletu na sportskim stranicama "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

