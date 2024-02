OVO JE ISTINA O FEDERERU! Evo kakav je Rodžer bio prema ostalim igračima

NOVAK Đoković je najbolji teniser sveta svih vremena, ali najlepši za gledanje je bio Rodžer Federer.

Igra Švajcarca je bila poezija, neki su smatrali da je arogantan, zavidan, ne podnosi poraze, ne voli Đokovića..., ali jedno mu se ne može osporiti - da je bio majstor svog zanat, poezija sa reketom.

A u stvari kakav je Rodžer, odnosno kako se ponašao prema ostalim teniserima otkrio je osvajač Australijan opena u dubl konkurenciji Rohan Bopana.

- Mislim, kako je promenio sport, ne samo na terenu, već i van terena. On je bio neko ko je komunicirao sa svim igračima i razumeo ih. Iako je bio tako veliki šampion, bez obzira na to gde je sreo neke igrače, uvek je bio neverovatan - rekao je Bopana u podkastu "The Other Side".

Nastavio je u istom ritmu.

- Mnogo puta kada smo na Vimbldonu bili u svlačionici, znate, Rodžer i ja smo igrali kriket. Mislim da smo tri puta bili u zoni zagrevanja u sličnom trenutku jer smo igrali utakmice u sličnom vremenu na različitim terenima.

Otkrio je Indijac da je Federer sušta suprotnost od onoga što je većina mislila, da je arogantan i pun sebe.

