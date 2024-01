ZIMONJIĆ NAHVALIO SINERA: A ovo je rekao o nekadašnjem saigraču Novaku Đokoviću

NEKADAŠNjI srpski teniser Nenad Zimonjić izjavio je danas da je Italijan Janik Siner spreman za velika dela, ali je naglasio da će Novak Đoković ove godine da bude glavni favorit na svim turnirima na kojima bude igrao.

Siner je u nedelju po prvi put u karijeri osvojio Australijan open, pošto je u finalu pobedio Danila Medvedeva 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Italijan je prethodno u polufinalu turnira u Melburnu pobedio Đokovića 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

- Ovo je samo jedan meč. To pokazuje koje je Đoković uspehe postizao u kontinuitetu i koliko je to mnogo teško da je, i u momentima kada mu nije najbolje, bez obzira na to da li je u pitanju bolest ili neka povreda, uvek nalazio načina da dođe do pobede. Pojavio se Siner, koji je uspeo da iskoristi njegov pad, šta god da je bio razlog, to najbolje Novak zna. Međutim, činjenica da je Siner pobedio Đokovića na tri od poslednja četiri meča govori o tome da je Italijan sazreo za velika dela, rekao je Zimonjić za K1.

- Meni je drago zbog Sinera, da je ostvario ovakav rezultat, jer sam za njega uvek pričao da je veliki talenat, radnik, čvrsto stoji nogama na zemlji, a sada ima i sjajan tim zajedno sa Derenom Kegerom i Simoneom Vanjocijem. Sa Sinerom sam imao priliku da treniram i igram, neka tri gema u Dubaiju, dodao je Zimonjić.

On je objasnio da je svakom teniseru potrebna podrška stručnog tima.

- Što je kvalitetniji stručni tim, to će biti lakše igračima da nađu rešenje. U finalu Australijan opena, Sinerovom timu nije bilo lako, posle vođstva Medvedeva od 2:0 u setovima, jer je Italijan morao na terenu da preokrene rezultat. Tu smo na delu videli njegov kvalitet i mentalnu stabilnost, ali i ono nešto što govori da je spreman za velika dela, naveo je nekadašnji srpski teniser.

Zimonjić je naglasio da će Đoković da bude glavni favorit na grend slemovima i na svim turnirima na kojima bude igrao.

- Jedini teniseri koji su uspeli da pobede Novaka na grend slem turnirima su Medvedev, Alkaraz i Siner. Medvedev je pobedio Đokovića na Ju-Es openu, a Alkaraz je bio bolji od Novaka na Vimbldonu. Siner je nedavno pobedio Đokovića na Australijan openu. Za mene će Novak i dalje da bude neosporni favorit broj jedan na svim turnirima koje odluči da igra ove sezone. Ova nova situacija predstavljaće mu izazov i motivaciju, ali istovremeno će se suočiti s težim zadatkom, jer ova trojica tenisera čvrsto veruju da imaju šanse da ga pobede na svim nadolazećim turnirima, istakao je Zimonjić.

On je naglasio i da povratak Rafaela Nadal na teren takođe može da predstavlja problem i veliki izazov za Đokovića.

- Ostaje nam da vidimo kako će se stvari odvijati sa Nadalom, jer ako uspe da povrati formu do Rolan Garosa zajedno će sa Medvedevim, Alkarazom, Sinerom i Đokovićem da predstavlja najveće favorite na turnirima. Za ljubitelje tenisa, predstojeći period će da bude izuzetno uzbudljiv, naveo je nekadašnji srpski teniser.

- Zimonjić je rekao da smatra da će Siner bolje da se nosi sa pritiskom nego Alkaraz.

- Slava i popularnost često nose veliki teret, posebno kada postanete superstar, a istu sudbinu očekuje i Siner. Ipak, lično smatram da Italijan deluje zrelije u odnosu na Alkaraza i očekujem da će se on nositi s tim pritiskom mnogo bolje. Ipak, vreme će nam pokazati kako će se stvari razvijati, zaključio je Zimonjić.

