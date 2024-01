ALIBI ILI... Da li je Novak Đoković zbog ovoga izgubio polufinale Australijan opena?

JANIK Siner je prekinuo dominaciju Novaka Đokovića na Australijan openu i pobedio ga sa 3:1 u polufinalu.

FOTO: Tanjug/AP

Bio je ovo treći uzastopni meč koji je Novak igrao u dnevnom terminu po tamošnjem vremenu. Postavlja se pitanje, zašto je Đoković, branilac titule, rekorder Australijan opena i trenutno prvi reket sveta morao na teren već u 14.30 časova prema vremenu u Melburnu!?

Logičan odgovor na to je da je Novak igrao dan ranije i da je zato dato više vremena Saši Zverevu i Danilu Medvedevu da se spreme za meč u večernjem terminu, ali čuđenje ostaje posebno zbog jednog podatka.

Svih 10 dosadašnjih polufinala Novak je odigrao u večernjem terminu prema vremenu u Melburnu, a trebalo bi naglasiti da u velikoj većini on nije bio "povlašćen" time, jer uopšte i nije bilo dnevnog termina.

Tu mnogima nerazumnu odluku da se po podne igra za finale, Australijan open doneo je od turnira 2022. godine, kada je Rafael Nadal u ranu zoru pobedio Matea Beretinija, a dan kasnije savladao Medvedeva u finalu na pet setova, dok je Novak bio deportovan.

Sve do tada, polufinala su igrana različitim danima, a ovog januara je apsolutno bilo prostora za to, jer je turnir počeo najranije do sada, u nedelju, a ne u ponedeljak.

Đokovićeva polufinala u Melburnu

Protiv Federera 2008, 3:0, počeo u 9.45



Protiv Federera 2011, 3:0, počeo u 9.40Protiv Nadala 2012, 3:2, počeli u 9.40, igrali šest sati i 10 minutaProtiv Marija 2013, 3:1, počeo u 9.45Protiv Vavrinke 2015, 3:2, počeo u 9.35Protiv Federera 2016, 3:1, počeo u 9.40Protiv Federera 2016, 3;1, počeo u 9.40Protiv Puja 2019, 3:0, počeo u 9.45Protiv Federera 2020, 3:0, počeo u 9.45Protiv Karatsjova 2021, 3:0, počeo u 9.45Protiv Pola 2023, 3:0, počeo u 9.45

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.