ĐOKOVIĆ PROTIV SINERA RUŠI MONIKU: Lepa poruka Selešove za Novaka

SVAKIM novim mečom Novak Đoković obara rekorde, od kojih neki nisu bili u žiži javnosti. Najbolji teniser sveta pobedom nad Tejlorom Fricom (3:1) u četvrtfinalu ostvario je 33. uzastopni trijumf u Melburnu, čime se izjednačio sa legendarnom Monikom Seleš na Australijan openu, ali bi u polufinalu protiv Janika Sinera (petak) mogao da nastavi niz i osami se na vrhu i iza sebe ostavi čuvenu "malu Mo", rođenu Novosađanku.

FOTO: Tanjug/AP

Kada je saznao za te podatke, Novak je uputio niz lepih reči na račun Monike, između ostalog i da mu je bila inspiracija i jedan od idola. A Selešova, koja se izuzetno retko oglašava, odgovorila mu je na sličan način.

- Prestala sam odavno da brojim Novakove grend slem titule, jer znam da će oboriti sve rekorde i postaviti neke lude za buduće generacije da pokušaju da ih dostignu - napisala je Monika na društvenim mrežama.

Devetostruka grend slem šampionka, koja je četiri puta pokorila Melburn (1991, 1992, 1993, 1996), žali samo za jednim.

- Samo bih volela da smo igrali u istoj eri, jer bi bio baš kul s njim mešoviti dubl. Za mene bi to bilo vrhunski. Hvala ti, Novače, na zahvalnosti i uvažavanju i osvoji Austalijan open - poručila je Selešova.

Ne samo Moniku, već sve ljubitelje sporta, fascinira Đokovićeva dugovečnost i konstatnost, što mu omogućava da još više pomera granice.

- Istakao bih važnost mentalne snage, način pristupa pripremi, treninzima i oporavku. Važnost tog segmenta koji nije samo zdravstveni, već i emotivni, psihički - da ga nazovemo "velnes", holistički. Ljudi koji me prate o tome ljudi puno pričaju, žele da znaju koje su moje tajne oporavka, dugovečnosti, mentalnih sposobnosti da igram najbolje kada je najpotrebnije. Ja sam malo rezervisan po pitanju deljenja informacija, mojih stavova i mišljenja po nekim stvarima i temama jer nameravam da to učinim na način koji ja želim - kroz knjigu, dokumentarac i razne platforme koje ćemo aktivirati u narednom periodu. Na taj način ću ispričati više o tome uz više konteksta, i nadam se da će to da ostavi trag u mom legatu, barem sudeći po tome što već postoji veliko interesovanje i radoznalost - konstatovao je Đoković.

Zastoj sa dokumentarcem PRIČA i kratak film o putu do titule na Australijan openu 2021. sa povredom trbušnog mišića odavno je trebalo da ugleda svetlost dana, ali je Đoković pojasio zbog čega se to nije dogodilo. - U međuvremenu desile neke stvari o kojima - zbog njihove poverljive prirode - ne mogu više da kažem. Ticale su se ugovora sa raznim stranama na temu odluke na kojoj platformi bi taj dokumentarac trebao da bude emitovan, vlasničkih prava, pa je tu došlo do nekih komplikacija. Činjenica da dokumentarac još nije izašao ne vezuje se za njegov sadržaj - kaže Novak.

