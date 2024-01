NOLE, VAKCINIŠI SE, DRUŽE! "Preminuo je britanski novinar koji je razapinjao Đokovića, a šta je Novak uradio?"

NAJBOLjI teniser sveta Srbin Novak Đoković igraće sutra oko 4.30 časova po centralnoevropskom vremenu protiv Amerikanca Tejlora Frica u četvrtfinalu Australijan opena, saopštili su danas organizatori prvog grend slem turnira sezone.

Foto: AP

Meč između Đokovića i Frica planiran je kao treći duel dana na "Rod Lejver areni". Pobednik ovog duela sastaće se u polufinalu Australijan opena sa boljim iz meča između Italijana Janika Sinera i Rusa Andreja Rubljova.

Ponovo su Australijanci svog heroja stavili u nebrano grožđe, jer će na teren po najvećoj vrućini. Podsećanja radi, zbog svog vakcinalnog statusa je doživeo i poniženje 2022. godine u Australiji, kada su mu dali dozvolu da uđe, a potom se čak politički obračunavali sa njim, zatvorili ga, pa deportovali, u čemu su imali i svesrdnu pomoć medija, pre svih onih sa engleskog govornog područja.

Tako je nedavno preminuli novinar Majk Dikson pisao o tome da je Novaka Đokovića "trebalo proterati" uz poruku da je prokockao sve šanse da postane najveći svih vremena i da su to Rafael Nadal i Rodžer Federer, međutim, malo je reći da nije bio u pravu. Ipak, sve to je Đoković zaboravio i oprostio, pa se među prvima oprostio i od engleskog novinara.

Taj detalj zapao je za oko reporterima u Australiji, tako da je novinar "Skaj njuza" Džejms Mekfirson uživo u jednoj emisiji imao izlaganje o Đokoviću koje ne sme da prođe nezapaženo. Evo šta je izgovorio Mekfirson u svom dvominutnom monologu:

"Već sam odranije cenio Novaka Đokovića, to je teniser koji je propustio grend slemove i izgubio prvo mesto na ATP listi umesto da se vakciniše protiv koronavirusa samo da bi igrao. Kakav god bio vaš stav o vakcini protiv koronavirusa, morate da se divite tipu koji je u svetu pragmatizma - odlučio da se zauzme za svoje principe. Australijanci, koji su vakcinisani, samo da bi mogli da odu do prodavnice, mrzeli su ga. Ta mržnja i dalje nije potpuno nestala. Ovog vikenda jedna ovca na dve noge koja je bila na tribinama vikala mu je dok je servirao: Vakciniši se, druže!", kazao je Mekfirson i u emisiji pustio snimak sa kraja meča protiv Ečeverija, kada je Nole odservirao as i dobio meč posle tih reči.

"Tako se odgovara kritičarima, asom. Ove nedelje se desilo još nešto što je pokazalo kakav je karakter Novaka Đokovića. Jedan od najvećih kritičara Novaka Đokovića, britanski novinar Majk Dikson, preminuo je za vreme turnira, imao je samo 59 godina. Dikson je predvodio ujdurmu protiv Đokovića da bude izbačen jer nije bio vakcinisan, zvao ga je opasnom budalom, pričao je da mu je reputacija narušena i da ne može da se popravi. A šta mislite kako je Novak reagovao kada je Dikson preminuo? Pa, ostavio je poruku na Tviteru i izrazio saučešće porodici Majka Diksona. Novakovi kritičari nikada nisu bili tako velikodušni prema njemu. Nije izgubio od 2018. godine na Australijan openu, sad je u četvrtfinalu, a nastavlja da diže lestvicu - i na terenu, ali i van njega", naglasio je Mekfirson.

Foto: AP

Podsetimo, Džejms Mekfirson jedan je od retkih novinara koji su tokom Australijan opena 2022. godine, kada je Nole dobio dozvolu da igra i potom je odlukom ministra izbačen iz zemlje, bili na strani najboljeg igrača svih vremena.

