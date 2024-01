ĐOKOVIĆ SPREMAN ZA FRICA: Ako budem na svom nivou šanse su mi jako dobre

NOVAK Đoković se na dominantan način domogao četvrtfinala, a nije krio raspoloženje zbog prolaska među osam najboljih na Australijan openu.

Najbolji teniser sveta je ubedljivo savladao Adrijana Manarina i nastavio pohod ka odbrani titule u Melburnu.

- Mislim da nisam mnogo puta bio u ovakvoj situaciji. Mislim da je bilo na jednom od mojih prvih Rolan Garosa... Tenzija u trećem setu je bila velika. Osetio sam kao da je gotovo dobro da mu predam gem, samo da bih se resetovao. Kako je meč odmicao, bez da je osvojio gem, bilo je teško za mene da ne razmišljam o tome. Bilo mi je drago da sam se toga rešio i onda sam mogao da se fokusiram na ono što treba da uradim da završim meč. Prva dva seta nisam ništa hteo da mu dam. Mislim da sam imao 15 i više as servisa. Dobra partija protiv uvek nezgodnog protivnika, koji ima "mačka i miš" stil igre. Neobičan igrač, uvek vas natera da date svoj maksimum - rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

Polako, ali sigurno desetostruki osvajač prvog grend slema diže formu kako turnir odmiče.

- Poslednja dva meča su bila daleko bolja od prva dva. Nije prvi put da krenem sporo i napredujem kako se turnir odvija. Uzbuđen sam zbog druge nedelje. Protivnici su bolje rangirani, poput Cicipasa i Frica. Nema lakih mečeva. Takođe, oporavak ide u dobrom redu. Dan po dan, sve ide u pravom smeru.

Jedno od pitanja bilo je da li prati ostale mečeve na Australijan openu.

- Čak iako ih znam, moram da odradim svoj domaći. Igrači žele da napreduju barem za jedan, dva posto. Da zamaskiraju svoje mane i poprave ih kako ne bi bili izloženi. To je moja pasija i ljubav, ali i moj posao. Moram da radim stvari na dnevnoj bazi kako bih bio spreman za protivnika. Što se tiče gledanja iz zabave, volim i to. Pre neki dan sam gledao Ribakinu. Bilo je neverovatno, jedan od najuzbudljivijih taj-brejkova. Gledam i druge mečeve velikih rivala, kako igraju... Ne postoje tajne. Zavisi, više gledam svoj deo žreba nego drugu stranu.

Otkrio je i šta su mu i dalje motivi i ciljevi.

- Postoji nekoliko stvari, osvajanje velikih turnira i biti u vrhu je uvek cilj. Takođe, ljubav prema igri. Veoma sam strastven prema njoj. Odvojenost od porodice mi sve teže pada, sa tim se mučim. Pokušavam da to izbalansiram sa svojim kalendarom. Mislim da sam zaslužio da biram turnire na kojima ću igrati. Naravno, grend slemovi imaju prednost. Uzbuđenje kada imam brejk loptu ili se suočavam sa njom u meni bude emociju. Ne znam koliko će to trajati. Nekim danima više uživam, nekim manje. Grend slem je grend slem, ne treba ti više motivacije. Pričao sam o tome nekoliko puta. Osećam da dok sam na vrhu ne želim da napustim tenis. Želim da nastavim. Kada osetim da ne mogu da se nadmećem, onda ću razmisliti o penziji. Međutim, to može da se promeni. Nisam više tinejdžer, otac sam i muž. Mnogo se stvari dešava koje zahtevaju moju pažnju.

Priznao je da i tokom meča sa Manarinom bilo malo tenzije, iako je lako i ubedljivo došao do trijumfa.

- Mislio sam da ću se ove godine osećati opuštenije, u manjku boljeg termina. Međutim, nije tako. Uvek je kako je i bilo. Puno tenzija. I danas sam imao rasprave sa ljudima iz mog boksa. Uvek želim savršen performans. Kada se to ne desi, frustriran sam. Vatra u meni i dalje gori, mislim da me je to dovelo do onoga što sam ostvario. Na kraju dana ne igram više jer mi treba više novca ili poena, već zato što želim da igram. Ne mislim da ću moći da nonšalantno izađem na teren i zabavljam se. To nisam ja. Veliki sam takmičar. To je moj stil.

Taman kada je završavo konferenciju saznao je da će u četvrtfinalu igrati protiv Tejlora Frica.

- Imam želju da igram kao što sam igrao danas. To je moja najveća želja, da održim kontinuitet. Da izvučem neki maksimum iz sebe. Imaću nešto više vremena, ali dobro je što sam na terenu bio kratko. U završnici grend slemova to je uvek dobro. Tejlor ima veoma prodoran, jak servis. Solidan, ravan bekhend. Mislim da njemu odgovaraju ovakvi uslovi. Loptica je sporija, ima vremena da se namesti da odigra prodorno. Imam odličan učinak sa njim, poslednji put sam ga pobedio u četvrtfinalu Ju-Es opena. Znam šta mi je činiti. Ako budem bio na svom nivou, mislim da su mi jako dobre šanse da pobedim. Lopta je okrugla (smeh), kao što kažu u fudbalu - zaključio je Đoković.

