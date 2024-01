ZAŠTO? Teniske legende poručile: Novak Đoković je uvek zlikovac

NOVAK Đoković prema planu ide ka novom trofeju u Melburnu. Ruku na srce, izgubio je po jedan set u oba meča, ali obično je Srbin najjači kada ne deluje tako.

Podsetimo, u vrlo burnom meču, Đoković je pobedio Alekseja Popirina, ali nije glavna tema posle tog megdana bilo što je Nole spasavao vezane brejk/set lopte pri 1:1 u osvojenim deonicama, nisu ni teniske bravure, već dešavanja koja imaju veze sa tribinama.

Tačnije, sa najbezobraznijim članom ne baš miroljubive australijske publike koja jeste, što je sasvim normalno, više bila za svog sunarodnika nego za Srbina, ali su pojedinci preterivali u nepristojnom ponašanju.

To nije prvi put da mu se dešava, s tim da ovoga puta publika nije burno reagovala, dok su o ovoj temi govorile i teniske legende Martina Navratilova i Lindsi Devenport. I one ne mogu da veruju da navijači ne mogu da shvate šta rade...

- Mora da je iscrpljujuće da si uvek zlikovac. Toliko je toj publici lako da navija protiv tebe, a toliko toga si uradio. Mislim da je došao do toga da kaže da mu je to dosadilo, toliko je pobeđivao da je to već suludo. Tako da mislim da mu to više ne smeta. U svakom meču publika bude na strani protivnika, počne da mu govori takve stvari i dosadilo mu je - rekla je bivša američka teniserka Devenport za "Tennis Channel".

- Kada mu govore takve stvari, to nije u redu. Ali kao što znate, pobede su Novakova najbolja osveta i on to stalno uspeva. Tako da, ko se poslednji smeje? - naglasila je Navratilova koja je ovoga puta stala uz Đokovića, iako dobro znamo da mnogo puta to nije bio slučaj.

Podsetimo, Novak Đoković će u petak od 9 časova igrati meč trećeg kola Australijan opena protiv Tomasa Martina Ečeverija iz Argentine, tenisera koji ga inače veoma poštuje.

