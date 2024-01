MA, KAKAV ĐOKOVIĆ! Nadal javno priznao: Federer mi budio jaču emociju od Novaka

RAFAEL Nadal nikada nije krio da mu je Rodžer Federer draži kolega od Novaka Đokovića, tako je bilo dok su sva trojica bili na terenu, a i sada kada je Švajcarac u penziji.

Tanjug/AP

Definitivno je Srbin bio trn u oku teniskoj eliti iz Španije i Švajcarske, što su između redova više puta priznali. Sada je Rafa dao opširan intervju za El Pais u kojem je govorio, između ostalog, o svojim najvećim rivalima Đokoviću i Federeru.

Novak je nedavno rekao da bi ga Nadal zastrašio pripremom pred mečeve kad su bili mlađi. Rafin odgovor na to bio je sledeći:

- To nikada, nikada, nikada nije bila moja namera. Tako se zagrevam u nameri da budem spreman, ništa više od toga. Nisam čuo šta je on rekao, da budem iskren“, rekao je Nadal i nešto kasnije dodao:

- Dokle mi sećanja sežu, Federer je igrač koii me je najviše impresionirao, najviše me zabavio, najviše me ‘dodirnuo’. Gledati Federera dirnulo me je više nego gledati Đokovića – na kraju krajeva, suština tenisa je emocija, emocija je ta koja te privuče“.

Nadal kaže da je i Đoković, kao i svi veliki šampioni, menjao igru, ali da nije morao to da radi radikalno kao Španac (zbog povreda) i Federer (zbog Nadala kao rivala).

- Mnogo je Novak oplemenio svoju igru, ali nije radikalno menjao igru. Protiv Federera sam imao jasnu taktiku, on je znao šta ja želim, a ja sam znao da će on probati da se brani. Kao šah – kada bi napravio grešku, to bi i osetio. Sa Đokovićem nije bilo jasne taktike, morao sam da igram na vrlo visokom nivou jako dugo kako bih ga pobedio“.

Na pitanje zašto se najviše govori o rivalstvu Nadal-Federer od sva tri rivalstva Velike trojke, Nadal odgovara:

- Nekoliko je faktora. Neke neću komentarisati, nije na meni da to činim. Ali u smislu tenisa, jasno je – kombinacija suprotnih stilova – Federer je bio savršenstvo u smislu estetike, elegancije i tehnike. I ja imam jako dobru tehniku, ali to nije isto što i estetika. On je bio broj 1 kad sam ja došao, kao rival duge kose i upadljive fizičke spreme. Elegancija protiv ratnika, jedinstvena razlika, u kombinaciji sa brojnim velikim mečevima, pretvorila je naše rivalstvo u nešto što prevazilazi sport više nego bilo koji drugi meč“.

