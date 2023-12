KAKAV ĐOKOVIĆ! Amerikanci tvrde: Serena Vilijams je najveća svih vremena, ovo su dokazi

BIVŠA američka teniserka Džil Krejbas smatra da je Serena Vilijams najveća teniserka svih vremena, uključujući i mušku i žensku konkurenciju, kako u singlu, tako i u dublu.

FOTO: AP

"Ona (Serena) je definitivno na vrhu liste i mislim da je Kris (Bauers, teniski komentator prim. aut.) u pravu kada kaže da bi možda malo više trebalo da se uključi dubl u tu kategoriju", rekla je Krejbas.

Ona je istakla nekoliko ključnih razloga zbog kojih smatra da je Serena na vrhu liste "belog sporta".

Serena Vilijams je tokom karijere osvojila 39 grend slem titula (23 u singlu, 14 u dublu i dva u miksu), a takođe je zabeležila i četiri zlatne olimpijske medalje. Takođe, Serena je na vrhu VTA liste provela 319 nedelja.

"Posebno sa muškarcima, ako govorimo o top 3: Federer, Nadal, Đoković. Oni nisu tako često igrali dubl. Da jesu i u njihovoj kategoriji bi bilo više brojeva. Ali ako govorimo o brojevima, Serena je definitivno jedna od najboljih, najviša u toj kategoriji uz Margaret Kort, koja ima 24 grend slem titule".

Ona ističe da Serena i njena sestra Venus nisu samo promenile tenis brojevima, već su unele revoluciju u sport.

"Ne govorimo samo o brojevima, već o suštini, slavnoj ličnosti. Mislim da je Serena jedna od onih koja je prevazišla sve to. Otišla je dalje od sporta. Čak i ljudi koji nisu pratili tenis su znali ko je ona. Ljudi znaju ko je ona, bez obzira na to da li su ljubitelji sporta ili ne i to je velika stvar. Dakle, za mene, to je ono što je čini jednom od najboljih na svetu", zaključila je Krejbas.

Džil Krejbas, sa najboljim plasmanom od 39. mesta na VTA listi i najvećim uspehom u osmini finala Vimbldona 2005. godine, vidi Serenu Vilijams kao jednu od najvećih sportskih ikona.

