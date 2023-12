"ĐOKOVIĆ POČINJE DA STARI..." Analitičar Eurosporta predviđa Novakov kraj u 2024. godini

NOVAK Đoković će biti favorit za jedanaestu titulu na Australijskom openu, ali neće biti jedini. Tako šanse na prvom grend slemu u 2024. procenjuje Aleks Koreča, bivši šampion Završnog mastersa i broj 2 na svetskoj listi.

FOTO: Tanjug/AP

Koreča, koji godinama unazad radi kao analitičar Eurosporta, sumnja da će Srbin 2024. godine uspeti da uradi nešto što nije nikada do sada - osvoji sva četiri slema u istoj godini.

Novak je istina vezao sva četiri slema, ali kroz 2015. i 2016. godinu, osvojivši takozvani "Novak slem". Ipak, španski stručnjak smatra da će konkurencija biti prejaka da bi uradio nešto slično, ali i da bi osvojio zlatni slem, sva četiri grend slema plus olimpijski turnir.

"Mislim da bi zlatni slem bilo iznenađenje, jer čak i da unapredi igru, on polako stari. Normalno je da starite, a tada proces oporavka nije isti. Istovremeno, ima iskustvo i koncentrisan je na važne turnire i one koje oseća da bi mogli da naprave razliku u njegovom životu. Siguran sam da će nastaviti da osvaja slemove, ali biće sve teže i teže i on to sam zna", kaže Koreča.

Aleks se osvrnuo i na nedavni Novakov poraz u Dejvis kupu od Janika Sinera.

"Na neki način, mislim da bi taj meč koji je izgubio od Sinera u Dejvis kupu mogao da bude dobar za njega. To je poziv na buđenje, može da kaže, u redu, radim neverovatne stvari, ali ne mogu da se opustim ni sekund jer su neki momci iza mene i guraju me jako. Veoma su opasni i znaju da sada mogu da me pobede", dodao je Aleks.

Ipak, kada je reč o Australijan openu, bivši broj dva svetskog tenisa i dalje misli da je Đoković taj kog treba pobediti.

"On je glavni favorit. Mislim da će biti jedan od najuzbudljivijih Australijan opena u poslednjih nekoliko godina jer imamo nekoliko igrača koji mogu da odigraju dobro i koji su fizički na vrhuncu. Rastu, ojačavaju. I mentalno ovo je prvi put da imate one koji veruju da mogu da pobeđuju u kontinuitetu u tri dobijena seta i da to rade na visokom nivou dug period", zaključio je Koreča.

Novaka 27. decembra očekuje egzibicija u Rijadu sa Karlosom Alkarazom, a od 31. decembra igraće na Junajted kupu za Srbiju. Prvi rival biće mu Kinez Džidžen Džang.

BONUS VIDEO: "ŠAHOM PROTIV KORUPCIJE": Održano takmičenje Omladinske lige Beograda za 2023

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.