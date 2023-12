"OZBILJNO ME NERVIRAO"! Novak Đoković otkrio koji mu je teniser išao na živce

NAJBOLjI teniser planete Novak Đoković dao je intervju američkom Si-Bi-Esu, odnosno emisiji "Sunday on 60 minutes".

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je pričao o mnogim temama, dotakao se i rivalstva sa Rafaelom Nadalom i priznao da ga je Španac nekada strašno živcirao svojim postupcima.

Đoković je priznao da mu je u ranoj fazi karijere Nadal svojim ponašanjem pre meča ozbiljno išao na živce.

"Igram sa Nadalom na Rolan Garosu, a njegov ormarić u svlačionici je pored mog. Dakle, toliko smo blizu. Pokušavamo jedni drugima da damo prostora, ali onda ni svlačionica nije dovoljno velika", kaže Novak i nastavlja:

"I način na koji skačete okolo kao Nadal pre nego što izađemo na teren... U svlačionici, on radi sprinteve pored tebe. Čak mogu da čujem muziku koju sluša, znate, u njegovim slušalicama. Znaš, to me nervira", otkrio je Novak.

Novak je istakao da mu je trebalo vremena da shvati da je sve to bio deo taktike i da bitka protiv najvećih rivala ne počinje kada izađu na teren, već ranije.

"Na početku karijere nisam shvatao da je sve to deo scenarija. Dakle, to je uticalo na mene", priznao je Novak i dodao:

"Ali to me je takođe i motivisalo da radim određene stvari i pokažem da sam spreman. Spreman sam za bitku, za rat".

Podsećanja radi, Đoković i Nadal imaju najveće rivalstvo u istoriji tenisa. Odigrali su ukupno 59 mečeva, a Novak vodi u pobedama 30-29.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.