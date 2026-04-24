Donald Tramp u neverici! Evo šta je uradio državni sekretar SAD u jeku rata sa Iranom

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije.

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia

Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Kao što su vas "Novosti" već izvestile, predsednik SAD Donald Tramp smatra da možda i ne bi bilo pametno da Iranci dođu na Mundijal, iako su se na njega plasirali kroz kvalifikacije, a onda je njegov "čovek od poverenja" uradio nešto neverovatno.

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da će iranskom fudbalskom timu biti dozvoljeno da uđe u SAD kako bi učestvovao na Svetskom prvenstvu ovog leta, ali da će administracija predsednika Donalda Trampa zabraniti ulazak Irancima koji imaju veze sa vojskom te zemlje.

Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Prema Rubiovim rečima, iz SAD nije bilo nijedne naznake da tim iz Irana ne može da dođe.

- Ako odluče da ne dođu sami, to je zato što su odlučili da ne dođu. Ono što ne mogu da dovedu je gomila terorista Iranske revolucionarne garde u našu zemlju koji bi mogli da se pretvaraju da su novinari i sportski treneri - rekao je Rubio.

Sjedinjene Države su ove godine, zajedno sa Kanadom i Meksikom, domaćin Svetskog prvenstva, koje počinje 11. juna. Sve tri utakmice grupne faze Irana su u Sjedinjenim Državama - dve u Los Anđelesu i jedna u Sijetlu.

Iranska fudbalska reprezentacija spremna je da učestvuje na predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu, izjavio je u utorak portparol iranske vlade Fatemeh Mohadžerani.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji