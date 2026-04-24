Donald Tramp u neverici! Evo šta je uradio državni sekretar SAD u jeku rata sa Iranom
Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije.
Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.
Kao što su vas "Novosti" već izvestile, predsednik SAD Donald Tramp smatra da možda i ne bi bilo pametno da Iranci dođu na Mundijal, iako su se na njega plasirali kroz kvalifikacije, a onda je njegov "čovek od poverenja" uradio nešto neverovatno.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da će iranskom fudbalskom timu biti dozvoljeno da uđe u SAD kako bi učestvovao na Svetskom prvenstvu ovog leta, ali da će administracija predsednika Donalda Trampa zabraniti ulazak Irancima koji imaju veze sa vojskom te zemlje.
Prema Rubiovim rečima, iz SAD nije bilo nijedne naznake da tim iz Irana ne može da dođe.
- Ako odluče da ne dođu sami, to je zato što su odlučili da ne dođu. Ono što ne mogu da dovedu je gomila terorista Iranske revolucionarne garde u našu zemlju koji bi mogli da se pretvaraju da su novinari i sportski treneri - rekao je Rubio.
Sjedinjene Države su ove godine, zajedno sa Kanadom i Meksikom, domaćin Svetskog prvenstva, koje počinje 11. juna. Sve tri utakmice grupne faze Irana su u Sjedinjenim Državama - dve u Los Anđelesu i jedna u Sijetlu.
Iranska fudbalska reprezentacija spremna je da učestvuje na predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu, izjavio je u utorak portparol iranske vlade Fatemeh Mohadžerani.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Komentari (0)