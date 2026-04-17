TRI DANA BORBE ZA TROFEJ : Kragujevac domaćin Vaterpolo regionalne lige
Kragujevac će od 17. do 19. aprila na bazenu "Radničkog" ugostiti „fajnal-for“ Vaterpolo regionalne lige. Četiri najbolje ekipe boriće se za trofej i prestižnu titulu. Turnir otvara duel crnogorskih rivala – Primorca iz Kotora i Jadran m:tela iz Herceg Novog 17. aprila od 18 časova, dok će u drugom polufinalu, od 20.30 sati igrati domaći Radnički i Šabac Elixir.
Vaterpolo klub "Radnički" u završnicu ulazi kao najubedljiviji tim regularnog dela sezone. Kragujevčani su osvojili prvo mesto, postigli najviše golova u ligi i primili najmanje, potvrdivši dominaciju i na oba kraja bazena. Uz to, prednost domaćeg terena dodatno ih kandiduje za glavnog favorita.
– Imali smo sezonu sa velikim brojem utakmica, kako klupskih, tako i reprezentativnih. Mislim da su igrači tu najviše opterećeni. Ovo je borba za lep trofej, značajan prestiž i želimo da osvojimo treći pehar Regionalne lige. Ne osvrćemo se previše na formu i momenat. Svi želimo najbolje i najbitnije je da pružimo maksimum u datom trenutku. Kao domaćini i ekipa koja je regularni deo sezone završila na prvom mestu, slovimo za favorite. Uz to smo imali najkonstantnije partije u ovom delu sezone. Nadam se da ćemo sada izgledati još bolje i da ćemo osvojiti trofej – rekao je Uroš Stevanović, trener Radničkog.
Od svih učesnika „fajnal-fora“ Šapčani ove sezone nisu dobili samo Šumadince.
– Radnički je izuzetna ekipa. U tom prvom delu sezone smo pobeđivali kod kuće i mnogo jače ekipe od nas, ali Kragujevčane nismo uspeli da nadigramo čak ni na svom bazenu. Bio bi izuzetan podvig da pobedimo ovde. Ako se pruži šansa, sigurno ćemo je iskoristiti. Igramo bez pritiska i tako rasterećeni možemo da izvedemo nešto što niko ne očekuje. Nemamo šta da izgubimo, možemo samo da dobijemo – zaključio je Mihajlo Repanović, kapiten Šapca.
Nagradni fond Vaterpolo regionalne lige je 100.000 evra – 50.000 evra za prvo, 30.000 za drugo i 20.000 za treće mesto.
Totenhem i dalje u krizi: Brajton u nadoknadi vremene šokirao "pevce"
18. 04. 2026. u 21:19
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
