HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!

21. 01. 2026. u 19:22

Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026, čiji je domaćin Beograd, tiču se vaterpolo reprezentacije Srbije.

ХРВАТСКА НЕЋЕ ДА ИГРА СА СРБИЈОМ У ПОЛУФИНАЛУ! Какав расплет на Европском првенству у ватерполу!

Foto: Profimedia

Podsetimo, iako je u utorak naš državni tim izgubio od Crne Gore, taj epilog nije uticao na ranije ustanovljenu činjenicu: srpski "delfini" su osvojili prvo mesto u grupi zahvaljujući (i) ispadanju aktuelnog šampiona, Španije, pa sa čelne pozicije ulaze u polufinale. A tad je i postalo jasno - rival će im biti pobednik meča Hrvatska - Italija.

Te dve ekipe su se ove srede sastale, kako bi odlučile ko će biti drugi u njihovoj grupi (prvo mesto izborili su Grci).

I, u "biti ili ne biti" megdanu, pobedila je Italija, a konačan rezultat glasio je 13:10.

Čak 21 put su Hrvati imali po 18 sekundi igrača više u bazenu, ali to im nije pomoglo, kao što im nisu pomogle ni brojne bravure njihovog golmana, Marka Bijača.

Na kraju, Hrvatska se uzalud radovala pogotku za izjednačenje na 9:9, a bilo je uzalud jer su Italijani tražili video-proveru onoga što se u prethodnoj akciji desilo na drugoj strani bazena. Tamo je, na 3:11 do kraja, utvrđeno da je Vrlić napravio prekršaj za peterac koji je isprva promakao arbitrima, pa je zbog toga poništen hrvatski pogodak za egal, a dosuđen penal za Italijane. Peterac je za bronzane sa prošlog prvenstva Evrope precizno izveo Ferero, i tih 10:8 bilo je nedostižno za "kockaste".

Jer, oni jesu nastavili da daju golove, ali su ih "pratili" i njihovi rivali, i to mahom mlade snage "azura", pa će zato Italija, a ne Hrvatska, biti rival Srbije u polufinalu.

Za preostalo mesto u finalu boriće se Grčka - Mađarska.

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Kada igraju Srbija - ?

Polufinalna utakmica Srbija - 

igra se u petak od 20.30.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

