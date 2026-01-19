SRBIN SAV KRVAV! Sraman potez Mađara nakon što su pretukli "delfine" (FOTO)

Vaterpolisti Srbije savladali su sinoć Mađarsku rezultatom 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6) u utakmici E grupe i obezbedili plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu.

FOTO: N. Skednerija

Rival se posle utakmice žalio na suđenje. Ipak, čini se da gosti nisu baš objaketivni.

Utakmica je u jednom momentu postala poput rata, sevnuo je laka, a deblji kraj izvukao je Sava Ranđelović.

Jedna fotka je dokaz koliku je žrtvu podneo:

Krvav je završio meč, a naši "delfini" moraju još jače da pokažu zube. U našem domu, "Areni" niko ne sme da udara na ovaj način.

Inače, Srbija je na čelu grupe sa 11 bodova i u poslednjem kolu protiv Crne Gore igraće za prvu poziciju. A uvređeni Mađari idu na Špance gde će pasti odluka o drugom putniku iz naše grupe u polufinale.

