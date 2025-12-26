"ORLOVI" GLADNI POBEDA: Rukometaši u Staroj Pazovi počeli pripreme za Evropsko prvenstvo u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj

VREMENA je malo, tako da je na pripremama svaki sekund bitan. Rukometaši su u SC Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi počeli da grade igru za Evropsko prvenstvo od 15.januara do 1.februara u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Kako je prvi duel na svakom takmičenju najvažnije u ovom trenutku su svi fokusirani na startni duel sa Španijom, 15. januara u Herningu.

Foto: N.Paraušić

- Imamo bukvalno desetak dana da treniramo i da pripremimo utakmice. Malo je vremena za spremanje, ali i znamo kako je nama, tako je i ostalima.Daćemo sve od sene da se što bolje spremimo i protivnike u grupi A kao što su Španija, Nemačka i Austrija - ističe za RSS Darko Đukić.

Sjajno krilo ne krije da "orlovi" nisu imale sreće na žrebu za šampionat Starog kontinenta. Ali, to je i prilika da pokažu da su kadri za velike stvari.

- Nije moglo gore. Ali, na nama je da pokažemo da vredimo i da se borimo sa svima.Daćemo sve od sebe da ostvarimo što bolji plasman na Evropsko prvenstvo - naglašava Đukić.

Marko Jevtić priznaje da je srećan što je dobio šansu da se igra na šampionatu Starog kontinenta.

- Radujem se što sam dobio šansu u državnom timu, to je nešto posebni za svakog sportistu. Što se tiče grupa na prvenstvu ne znam koja je jača, ali mislim da možemo da iznenadimo neku ekipu, izborimo mesto koje želimo. Bitno je da se sada fokusiramo na startni meč sa Španijom i budemo maksimalno borbeni.

Marko Tasić naglašava da ni u snu nije očekivao da će biti deo Gonzalesove čete...

- Nisam o tome razmišljao i nisam želeo da se nadam. Trudio sam se za ovo, to je san svakog sportiste i nadam su da ću opravdati što sam u reprezentaciji. Čeka nas težak zadatak, da ne kažem pakleni. Mlada smo reprezentacija, moramo da se borimo, da damo sve od sebe, ako to bude dovoljno za pobedu, odlično. Ovaj tim izgleda kao projekat za budućnost, svi smo željni dokazivanja, tako da moramo da ostavimo poslednji atom snage - ističe Tasić.

Prvo sa "crvenom furijom"

RUKOMETAŠI su u grup A u Herningu, gde će se 15.januara sastati sa Španijom, 17. sa Nemačkom i 19. sa Austrijom. U drugi idu prve dve selekcije, koja će se dve najbolje iz grupa B (Danska, Portugalija, Severna Makedonija, Rumunija) i C (Francuska, Norveška, Češka, Ukrajina) formirati grupu 2, iz koje će prve dve igrati polufinale, a treća za peto mesto.