ŠAPIĆ UZ RADANOVIĆA: Gradonačelnik Beograda pojačao stručni štab vaterpolista Novog Beograda protiv Primorca

ONO što se danima pričalo potvrdilo se večeras u Kotoru: Aleksandar Šapić je pojačao stručni štab vaterpolista Novog Beograda. Gradonačelnik Beograda je u derbiju sedmog kola Premijer RL protiv Primorca zvanično bio pomoćnik Petru Radanoviću. Ipak, šok terapija nije dala rezultat, jer je vicešampion Evrope doživeo četvrti uzastopni poraz, večeras posle peteraca – 20:22 (3:3, 6:5, 5:4, 4:6 – 2:4).

Foto: Grad Beograd

Tvorac Novog Beograda nije prvi put na klupi svog kluba. Svojevremeno je kao predsednik Opštine Novi Beograd, dok je klub bio u nižem rangu bio i glavni trener, a potom, kada se stvarao moćan tim, jedno vreme asistirao Vladimiru Vujasinoviću. Inače, sinoć za vreme TV prenosa videlo se da je Radonović stajao uz bazen, ali da je na tajm-autu glavnu reč vodio Šapić.

Inače, utakmica je bila dramatična, Novobeograđani su sve do finiša vodili sa golom, dva razlike. U penal seriji promašili su Martinović i Gladović.

Rezultati sedmog kola Premijer RL: Partizan – Radnički 10:17, Crvena zvezda – Jadran HN 10:14, Šabac – Budućnost 14:9, Primorac – Novi Beograd 22:20 pp.

TABELA: Šabac 18, Radnički 16, Primorac 14, Novi Beograd 14, Jadran HN 13, C.zvezda 6, Budućnost 3, Partizan 0 bodova.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu