ŠALA SA INTERNETA POSTALA NOVI, OPASAN SPORT! Jedna zemlja je "odlepila" za njim! (VIDEO)

U ovo moderno, vreme lakih komunikacija, razne ideje se brzo šire internet prostranstvima. Neke od njih čak postanu i "zarazne", iako nimalo nisu naivne. I to toliko zarazne - da je upravo na osnovu "viralnih snimaka" mladih koji su se šalili nastao novi sport. Nimalo bezazlen.

"Runnation" (takođe poznat kao "Run it straight" ili "RUNIT Championship" je novi australijski kontaktni sport koji je nedavno debitovao u Sidneju, a inspirisan je viralnim izazovima mladih na društvenim mrežama.

Osnovan je od strane UFC borca Tai "Bam Bam" Tuivasa i drugih, sa ciljem da bude "najžešći sudarni sport", fokusiran na brzinu, snagu i tehniku.

A upravo su te reči, "sudar" i "sport", sve što treba znati o ovoj nimalo naivnoj ideji, kako za fizičko zdravlje, tako i za psihičko, na šta upozoravaju lekari.

O čemu se radi?

Najpre pogledajte video snimak koji je pred vama i videćete kako se odvijaju takmičenja:

Ovo su detalji sa probnog događaja, održanog u Sidneju, gde je publika oduševljeno navijala za nasilne sudare (po) dvojice muškaraca, a video iz tvita pokazuje baš te trenutke – takmičari trče jedan prema drugom, sudaraju se u punoj brzini, padaju na pod, a publika slavi pobednike.

Kako se ovaj "sport" igra?

Dva takmičara stoje na suprotnim krajevima "bojnog polja" dužine 20 metara i širine četiri. Jedan je "trkač" (sa ragbi loptom), a drugi "obarač". Oba trče punom brzinom jedan prema drugom – "trkač" pokušava da prođe "obarača" i dođe na drugi kraj staze (što gotovo nikad ne uspe, jer su svi tu - radi sudara), dok obarač pokušava da ga zaustavi - naravno, sudarom.

Meč se sastoji od četiri runde (svaki takmičar je po dvaput "napadač" i dvaput "odbrana), a bodovi se dodeljuju na osnovu uspeha: "trkač" ih skuplja ako uspe da prođe, "obarač" ako uspešno zaustavi protivnika. Pobednik je onaj sa više bodova ili, mnogo češće, onaj ko uopšte ostane na nogama posle sudara.

Kontakt glavom je strogo zabranjen da bi se smanjio rizik od povreda (mada se na snimku vidi da ih ima), a postoje mere zaštite za glavu i usta. Nema nikakvih udaraca, nema borbe na tlu ili drugih MMA elemenata – fokus je samo na sudaru. Ako se prekrše pravila, dolazi do diskvalifikacije. Bar tako glase pravila, ali...

Takmičari, inače, nose kratke šortseve i majice, sa zaštitom koju mogu ali, nekim čudom, ne moraju da imaju. Organizatori obezbeđuju lekare i pokrivaju medicinske troškove za povrede.

Međutim, stručna lica upozoravaju na visok rizik od potresa mozga (koji se dese u oko 20% slučajeva na ovim događajima), ali i na kognitivna oštećenja i dugoročne probleme poput CTE (hronične traumatske encefalopatije).

Sport jeste nastao iz viralnih TikTok i Instagram izazova gde se ljudi sudaraju na sličan način, ali je sada organizovan sa nagradama (do 200.000 australijskih dolara na nekim turnirima, što je oko 110 hiljada evra).

Prvi zvanični takičarski događaj u Melburnu privukao je veliku pažnju, ali i velike kritike lekara i Ragbi saveza Australije. Ipak, neće samo tamo nadležni morati da brinu o ljudima koji se ovoj opasnoj novotariji posvete - planirani su takmičarski turniri u Novom Zelandu, SAD, Saudijskoj Arabiji ali i i Engleskoj, a sve vreme je glavni fokus "viralnost". A ako je to jedini smisao... onda je, zapravo, besmisleno, zar ne? I nadasve opasno.

