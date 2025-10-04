ACG UZ NAJMLAĐE ATLETIČARE NA BANJICI: Direktor Žugić ponosan na Areninu kampanju "Moje pravo da biram sport" i najavljuje nove

JESENjE prvenstvo Beograda za atletske škole i najmlađe sportiste iz prestonice Srbije održano je ove subote u Atletskoj dvorani na Banjici. Takmičenje je organizovao Atletski savez Beograda uz medijsko pokroviteljstvo TV Arena sport.

Foto: Printscreen

U novembru se navršavaju dve godine od kako je Arena Channels Group pokrenula kampanju "Moje pravo da biram sport". Za to vreme održane su brojne akcije, adekvatno osmišljene sa idejom da se sport približi najmlađima, da im bude zadovoljstvo, zabava i opuštanje, a nadasve usmere ka zdravom telu i duhu.

- Uskoro obeležavamo dve godine od kako je TV Arena sport pokrenula kampanju 'Moje pravo da biram sport'. I tada sam rekao da se neće zaustaviti i da će biti večna. Najbitnije stvar je da popularizujemo sport među mladima i decom - počeo je direktor Arena Channels Group gospodin Nebojša Žugić.

Pune tribine, veliki broj takmičarki i takmičara, zanimljiva nadmetanja i sve ostalo neophodno za rast budućih šampiona obeležili su pomenuti atletski događaj za najmlađe. Direktor ACG bio je oduševljen ambijentom koji je zatekao u hramu atletike na Banjici.

- Sve što smo videli ovde na Banjici pruža nam ogromnu satisfakciju. To je nešto neverovatno. Moram da pohvalim Atletski savez Srbije, s kojim imamo sjajnu saradnju, atletske klubove i ljude koji se trude i daju sve od sebe da bi se deca bavila sportom. U eri 'pametnih' telefona i digitalizacije jako je bitno da deca budu usmerena ka sportu i zdravom načinu života, tako mora da bude ako želimo da sutra imamo zdravu i normalnu naciju. Pre svega zbog socijalizacije dece i priprema za ono što ih čeka u budućnosti, jer moraju da nauče da pobeđuju, ali i da gube. Svim ljudima koji rade na unapređenju školskog sporta i njegovoj promociji, iskreno želim da se zahvalim. Naglasio bih da će uvek imati medijsku i svaku drugu podršku od Arena Channels grupacije - rekao je.

Arena Channels Grouppodržala akciju "Reci NE dopingu", Žugić ističe: Cilj je jasan - sport bez dopinga

Atletika kao kraljica sportova nije samo fraza, već i vrlo istinita teza. Uz gimnastiku i plivanje je treća grana koja se preporučuje kao bazična osnova za svestran i osnovni razvoj dece najmlađeg uzrasta.

- Sve je stvar izbora. Za to sam da deca počnu bavljenje sportom sa atletikom, jer je ona kraljica sportova i bitan bazni sport. Razvijaju se brzina, skočnost, motorika, spretnost… Atletika je sigurno fenomenalna osnova. Imamo primer svetskih supersila u sportu gde se deca do 12, 13. godine ne usmeravaju na pojedinačne discipline, već se bave atletikom. Neko ostane u njoj, a neko nastavi dalje, što je manje bitno. Najbitnije je da se deca bave sportom - istakao je gospodin Nebojša Žugić.

Počela kampanja "Moje pravo da biram sport": Da usmerimo decu pravim vrednostima

Ne samo da Arena sport poslednjih godina ulaže mnogo u popularizaciju sporta među najmlađima, već ga čini i dostupnim za sve. U to nas uverava pilot projekat koji će uskoro zaživeti u šest vrtića sa Novog Beograda, a o kojem je govorio gospodin Žugić.

- S obzirom na to da je sedište ACG na Novom Beogradu, veoma je važno da napomenem da smo mi u šest novobeogradskih vrtića sproveli pilot projekat koji podrazumeva besplatne časove atletike za sve mališane. Jako je važno da svi dobiju priliku. Možda bi neka deca želela da se bave sportom, ali moraju da se opredele za muzičko, likovno, glumu… Sve je potpuno besplatno, obezbeđeni su oprema i stručna lica, odnosno treneri. Uz veliku podršku Atletskog kluba Novi Beograd idemo da što više dece uvedemo u sport. Probaćemo ove godine i ako rezultati budu dobri, a siguran sam da hoće, nastavljamo dalje i sledeće - naglasio je direktor ACG gospodin Nebojša Žugić