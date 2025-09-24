VISOKA DELEGACIJA IZ RUSIJE U POSETI BEOGRADU: Važan sastanak u prestonici Srbije
Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković ugostio je danas u Olimpijskoj kući u Beogradu predsednika Ruske studentske sportske unije i prvog savetnika predsednika Olimpijskog komiteta Rusije, Sergeja Kriukova, kao i izvršnog direktora Studentske košarkaške asocijacije Rusije, Andreja Guljakina. Sastanku su prisustvovali i generalni sekretar OKS Đorđe Višacki, kao i izvršni direktor Damir Štajner.
Tokom sastanka najviše se razgovaralo o odnosu između između Srbije i Rusije u oblasti sporta, sa posebnim naglaskom na jačanje međusobne saradnje, razmenu iskustava i zajedničke inicijative koje bi dodatno povezale sportske institucije, kao i mlade sportiste dve zemlje.
Ovom prilikom, predsednik Božidar Maljković i generalni sekretar Đorđe Višacki još jednom su istakli da Olimpijski komitet Srbije ostaje dosledan stavu da sport mora biti iznad politike i da sportisti ne smeju trpeti posledice političkih odluka. Podsetili su da je i Srbija u prošlosti prolazila kroz sportsku nepravdu, posebno kada su u pitanju igre u Barseloni 1992 i da upravo zbog toga snažno podržava očuvanje olimpijskih vrednosti i solidarnosti među sportistima.
Sergej Kriukov zahvalio se Olimpijskom komitetu Srbije na kontinuiranoj podršci, posebno u oblasti studentskog sporta, i naglasio značaj uloge ljudskih resursa OKS u organizaciji Univerzijade u Kazanju 2013. godine.
Na sastanku je razgovarano i o inicijativi da se u narednom periodu organizuje niz sportskih susreta i utakmica između selekcija najboljih mladih studenata Srbije i Rusije. Obe strane su izrazile spremnost da doprinesu razmeni znanja i iskustva između studenata dve zemlje.
