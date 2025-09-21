Završeno je Svetsko prvenstvo u atletici, Tokio 2025, pa je poznat i bilans medalja. Srbija ima čime da se ponosi.

Hrvatska, koja na Balkanu važi za atletsku silu (i to je mogla da potkrepi silnim odličjima) - ovoga puta je završila bez ijedne medalje.

Srbija je, sa druge strane, bronzom koju je u skoku u vis osvojila Angelina Topić, ne samo nadmašila Hrvatsku, već završila na 41. mestu a učestvovalo je čak 198 nacija (odnosno njihovih 2.202 sportista).

Angelina Topić, bronzana sa Svetskog prvenstva u atletici 2025 u disciplini skok u vis

Otkad svetska prvenstva u atletici postoje, Hrvati su došli do četiri zlata, isto toliko srebra i dve bronze, te su 39. na "večnoj listi", a Srbija je sada napredovala na 71. mesto, sa učinkom od jednog zlata i tri bronze.

Što se tiče ovogodišnjeg šampionata sveta, Amerikanci, koji su i ukupni lideri otkad se ova prvenstva održavaju, ponovo su bili najbolji.

A evo i Top 10 država po medaljama na ovogodišnjm prvenstvu planete:

(Tradicionalno, države se rangiraju ne po ukupnom broju osvojenih medalja, već najpre po tome ko ima više zlatnih, pa potom, ako je tu izjednačeno, ko ima više srebrnih i, konačno, ako za tim ima potrebe ko ima više bronzanih)

Bilans medalja - Svetsko prvenstvo u atletici 2025 Država Zlato Srebro Bronza Ukupno 1. SAD 16 5 5 26 2. Kenija 7 2 2 11 3. Kanada 3 1 1 5 4. Holandija 2 2 2 6 5. Španija 2 0 1 3 5. Novi Zeland 2 0 1 3 5. Švedska 2 0 1 3 5. Bocvana 2 0 1 3 9. Portugal 2 0 0 2 10. Jamajka 1 6 3 10

Junakinja ovog šampionata bila je Amrikanka Melisa Džeferson Vuden sa tri zlatne medalje (najbolja sprinterka današnjice je na broj pet uvećala sumu svetskih titula pobedivši i na 100, i na 200 i na 4 puta 100 metara), dok je njen zemljak Noa Lajls osvojio dve zlatne medalje (200 metara i 4 x 100), a treći je bio na 100).

Kenijka Beatris Šebet je postala svetska prvakinja na 10 i pet kilometara, a ona predvodi kvintet sa učinkom 2-0-0 u kome su još Busan Kolen Kebinačipi iz Bocvane, Amerikanka Lina Irbi-Džekson, Špankinja Marija Perez i Amerikanka Sidni Meklaflin-Levron).

