NIKO NIJE MOGAO DA VERUJE: Evo ko je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u atletici u trci na 100 metara sa preponama! (VIDEO)
Švajcarska atletičarka Ditađi Kambunđi osvojila je danas zlatnu medalju u disciplini 100 metara s preponama na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Kambunđi je do zlatne medalje stigla rezultatom 12,24 sekunde, što je novi nacionalni rekord.
Srebrna medalja je pripala Tobi Amusan iz Nigerije (12,29 sekundi), dok je bronza pripala Amerikanki Grejs Štark (12,34).
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
CELA BOSNA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je u Beogradu uradio Adem Avdić
15. 09. 2025. u 17:06
RUSIJA I SLOVENIJA ZAPANjENE: Luka Dončić dao 25 miliona dolara Mariji Šarapovoj!
15. 09. 2025. u 16:37
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
15. 09. 2025. u 15:12
KATASTROFALNE VESTI ZA SRBIJU! "Orlovi" će baš biti oslabljeni protiv Albanije
15. 09. 2025. u 12:44
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
15. 09. 2025. u 15:12
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)