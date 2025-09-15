Ostali sportovi

NIKO NIJE MOGAO DA VERUJE: Evo ko je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u atletici u trci na 100 metara sa preponama! (VIDEO)

Танјуг

15. 09. 2025. u 18:04

Švajcarska atletičarka Ditađi Kambunđi osvojila je danas zlatnu medalju u disciplini 100 metara s preponama na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

FOTO: Tanjug/AP

Kambunđi je do zlatne medalje stigla rezultatom 12,24 sekunde, što je novi nacionalni rekord.


Srebrna medalja je pripala Tobi Amusan iz Nigerije (12,29 sekundi), dok je bronza pripala Amerikanki Grejs Štark (12,34).

Foto: FOTO: Tanjug/AP

Kanadska atletičarka Kemrin Rodžers osvojila je zlatnu medalju u bacanju kladiva. Rodžers je pobedila hicem od 80,51 metar.


Srebrna medalja je pripala kineskoj atletičarki Ji Žao (77,60 metara), dok je bronza pripala njenoj sunarodnici Jiale Žang (77,10). 
 

