MOMENTI KOJI SU ZAPANJILI SRBIJU: Ovako su naše odbojkašice ispale sa Svetskog prvenstva, na kome su branile dve uzastopne titule (VIDEO)
Malo je reći da je šokantno to što su dvostruke uzastopne prvakinje sveta u odbojci ispale već u osmini finala šampionata planete, ali ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je upravo to danas doživela. Evo i kako se to dogodilo.
Podsetimo, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je izgubila od Holandije u pet setova.
Bez povređene Tijane Bošković ekipa Srbije nije uspela da savlada raspoložene Holanđanke, iako je uspela da se vrati iz "minusa" od dva seta.
Evo i video snimka najlepših i najvažnijih momenata sa ove utakmice:
