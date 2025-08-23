SRBIJA KRENULA U ODBRANU ZLATA: Odbojkašice razbile Ukrajinu na startu Svetskog prvenstva
ODBOJKAŠICE Srbije sjajno su počele učešće na Svetskom prvenstvu koje se održava na Tajlandu, pošto su pobedile Ukrajinu sa 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).
Izabranice Zorana Terzića su dvostruke uzastopne šampionke planete i na najbolji mogući način su krenule na odbrani zlata.
Već sredinom prvog seta su Tijana Bošković i drugarice otišle na pet razlike - 13:8 i tad je bilo jasno da protivnice nemaju šta da traže na ovoj utakmici.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Srbija je u drugom setu bila još ubedljivija. Početak ovog dela susreta je bio sjajan - 5:1 i naša selekcija je bez ikakvih problema sačuvala prednost i došla na set od pobede.
Najbolju igru naše odbojkašice su prikazale u trećem segmentu. Vrlo brzo je na semaforu stajalo 9:1. Vrlo brzo nakon toga je utakmica bila gotova.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najefikasnija kod pobednika bila je Tijana Bošković sa 18 poena, pratila ju je Aleksandra Uzelac sa 15. Kod Ukrajinki najviše se istakla Ana Artišuk sa 13, dok je Oleksandra Milenko stala na devet.
Srbija drugi meč na Svetskom prvenstvu igra u ponedeljak, 25. avgusta od od 15.30 protiv Kameruna.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
PEŠIĆ ODABRAO! Evo ko su 12 putnika za Evrobasket, otpali su...
23. 08. 2025. u 14:27
RUSI TERAJU SRBINA: Zbog novog pravila odriču se Saše
23. 08. 2025. u 10:33
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
KRAJ? Zvezdin defanzivac ide u Englesku, obeštećenje 5.000.000
23. 08. 2025. u 12:53
PAVLOVIĆ PREDVODNIK NOVE GENERACIJE MILANA: Srpski reprezentativac je jedan od stubova novih "rosonera" Maksa Alegrija
OVOG vikenda počinje Serija A, a mnoge fudbalske fanatike zanima kako će izgledati Milan koji sezonu otvara protiv nojvačije Kremonezea kojeg dočekuje na "San Siru" (20.45).
23. 08. 2025. u 12:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)