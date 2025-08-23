SRBIJA KRENULA U ODBRANU ZLATA: Odbojkašice razbile Ukrajinu na startu Svetskog prvenstva

ODBOJKAŠICE Srbije sjajno su počele učešće na Svetskom prvenstvu koje se održava na Tajlandu, pošto su pobedile Ukrajinu sa 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).

FOTO: FIVB

Izabranice Zorana Terzića su dvostruke uzastopne šampionke planete i na najbolji mogući način su krenule na odbrani zlata.

Već sredinom prvog seta su Tijana Bošković i drugarice otišle na pet razlike - 13:8 i tad je bilo jasno da protivnice nemaju šta da traže na ovoj utakmici.

Srbija je u drugom setu bila još ubedljivija. Početak ovog dela susreta je bio sjajan - 5:1 i naša selekcija je bez ikakvih problema sačuvala prednost i došla na set od pobede.

Najbolju igru naše odbojkašice su prikazale u trećem segmentu. Vrlo brzo je na semaforu stajalo 9:1. Vrlo brzo nakon toga je utakmica bila gotova.

Najefikasnija kod pobednika bila je Tijana Bošković sa 18 poena, pratila ju je Aleksandra Uzelac sa 15. Kod Ukrajinki najviše se istakla Ana Artišuk sa 13, dok je Oleksandra Milenko stala na devet.

Srbija drugi meč na Svetskom prvenstvu igra u ponedeljak, 25. avgusta od od 15.30 protiv Kameruna.

